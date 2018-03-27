中評鏡頭：藏身北京金融街的古老清真寺

中評社香港3月27日電（記者 秦正陽）在忙碌的北京金融街，有一座古老的清真寺——普壽寺。清真普壽寺位於西城區錦什坊街63號。始建年代不詳。原占地4000平方米。清真寺大殿中的聖龕背向“麥加”，因麥加在中國西部，所以清真寺大殿都坐西朝東。大門三座，歇山頂，石砌。門額上書“效賜普壽寺”。兩旁有門各一。二道門為垂花門。拆二門影壁時發現有“望月樓”石刻匾，兩旁刻有“崇禎歲次乙亥春月穀旦重修”字樣。垂花門兩側南北房各五間，南房為浴室，北房為講堂。大殿為四破五，18間，前出軒3間，後帶抱廈。原有3塊匾，中間為阿拉伯文，兩旁為漢文匾。左曰“原無更”，右曰“再無轉”。後窑殿由聖龕和宣講台組成。寺內有碑四塊。這裡也是西城區伊斯蘭教協會的駐地。



根據網絡資料顯示，清真普壽寺正根據《北京市文物建築修繕保護中長期（2008－2015）規劃》進行大規模整體修繕，目前尚未完工。近日記者來到此地，看到清真寺大門被寫有宣傳標語的隔牆圍住。由於恰好遇到清真寺開門，便十分幸運地進入其中一覽究竟，但只走到第一重大殿就被門衛叫住，只好在外圍觀看。



從外圍來看，清真普壽寺坐西朝東，大門、影壁及大殿已經修繕完畢。但未看到宣禮塔、浴室等建築。而在清真寺的東側也已經建起混搭阿拉伯風格窗戶和中國式屋頂的二層小樓。





