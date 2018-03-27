中評現場：中聯辦台務部舉辦新春茶話會

中聯辦副主任楊建平發表講話（中評社 蘭忠偉攝） 中評社香港3月27日電（記者 蘭忠偉）中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室台灣事務部26日舉辦“香港台灣同胞戊戌年新春茶話會”。港澳台灣同鄉會、香港台灣商會、港澳台灣慈善基金會等多家在港台胞社團負責人及港區全國人大代表、政協委員等近兩百人出席。



中聯辦副主任楊建平在會上發表了重要講話，中聯辦台灣事務部部長楊流昌主持茶話會。



楊建平以五個關鍵詞概括了對本屆兩會的看法：成就巨大、依憲治國、制度優勢、重視香港、利好台胞。



楊建平表示，五年來，中國的發展取得了矚目的成就，令人驕傲。GDP從54萬億人民幣增長到了82.7萬億人民幣，經濟發展的驅動力已經逐漸地向新動能轉化，這個新動能是以科技為代表的生產力。他強調，全社會用於科研的比重每年增長11%，規模躍居全球第二，足以體現中國的後發優勢。



楊建平指出，科技進步對經濟增長的貢獻率已經從52.2%增長至57.5%，我們在新動能下開始了經濟的又一輪起飛；2020年，我們要實現全面脫貧，未來沒有貧困縣的概念，每一個家庭都要實現脫貧。



“中國這五年的森林覆蓋率，增長了1.63億畝，全球的森林覆蓋率下降了2.4億畝，這足以見得中國對人類社會的貢獻。此外，中國沙漠化土地這五年減少了2000平方公里，這都是中國在生態環境中的重大變化。”楊建平表示，這五年，中國取得了歷史性的成就，實現了歷史性的變革。