郭雲輝：朱立倫談兩岸比柯P還柔和

郭雲輝。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月27日電（記者 黃文杰）針對國民黨前主席、新北市長朱立倫在上海與新任國台辦主任劉結一會面，台灣村里長聯誼會榮譽總會長郭雲輝接受中評社訪問表示，朱談話內容看來四平八穩，不會成為國民黨兩岸路線之爭，也沒有碰觸綠營敏感神經，說穿了，朱還有求於吳敦義，也避免激化新北選情，朱若保不住侯友宜 ，“連太陽都不是”。



朱立倫是劉結一19日正式上任後，首位接觸的台灣政壇人士，朱本身又擔任過國民黨主席，自然有特殊意義。針對兩岸關係，朱立倫提到：“對於國民黨來講，從2008年重新執政之後所堅持的九二共識，雖然也許意涵有些不同，但是我們所堅持的原則，大家能夠相互一起包容努力的來追求兩岸的合作、兩岸的和平”，



昔日朱立倫擔任桃園縣長，郭雲輝擔任村里長聯誼會總會長，兩人都是舊識，郭雲輝自然看懂朱這趟大陸行，不僅是城市交流，也有深層的意義。



“看來老謀深算，愈來愈有經驗！”郭雲輝對於朱立倫這次大陸的行程安排，基本上，媒體沒有太多負面評論，已經是加分，最後一天見國台辦主任，也沒有急著跟吳敦義或蔡英文爭兩岸發言權，算是聰明，畢竟現在還是新北市長，沒有必要說太清楚、講太明白，只會扣分。



郭雲輝說，朱立倫雖提九二共識，連“一中”都沒碰觸，更不用追究是“一中各表”或“一中同表”，因為朱知道，他還要顧慮接班人侯友宜新北選情，避免激化綠營反彈，趁勢反撲，只要侯友宜替朱守住新北，朱要拼2020還有資源，因為國民黨現在根本沒有資源。



他說，當蔡英文讓兩岸關係緊縮，結果看到朱立倫在大陸高談台商、台生、台胞權益，輕鬆應付，遊刃有餘，就是贏家。朱也沒碰“兩岸一家親”，尺寸拿捏得宜，說法比柯P還柔和，不僅把有雙城論壇壓力的柯P給比了下去，即使柯P想抓朱在大陸的言論，反駁民進黨也沒藉口，找不到使力點。



郭雲輝告訴中評社，外界拿朱立倫與吳敦義來比較，認為“兩個太陽”競爭，其實說法太早，現在朱都還要吳敦義幫忙侯友宜打贏新北市，如果這次選舉，新北也丟掉，“朱立倫也沒有太陽了”，連月亮都沒有，政治就是這麼現實，此時怎麼可能跟吳敦義強碰強、硬碰硬？



他認為，吳敦義看朱立倫，會認為朱的兩岸路線，不會跑得太快，以免影響新北市的中間選民。其實兩岸問題，國民黨根本不用太急躁，民進黨執政，兩岸關係本來就這麼糟糕，國民黨不管兩岸，也一樣這麼糟糕，國民黨不用這麼急著要處理兩岸。



對於國共論壇，郭雲輝分析，吳敦義或許可以仿效柯P，把責任推給民進黨，說是民進黨不讓他出席，塑造悲劇英雄，才有助於打贏2018，也只有國民黨打贏2018，“去大陸講話才大聲”。



他解釋，吳敦義是聰明人，知道“以退為進”，去不成國共論壇，也不會被看衰，因為現在還沒有真正到了“破冰”，可以再等一等，看看蔡英文熱衷《台灣旅行法》，民進黨自嗨、自爽，急著抱美國大腿，屆時大陸必定出手，兩岸關係才真正進入“零下冰點”，屆時出訪大陸，才具有當年連戰“破冰”的氣勢。



郭雲輝認為，國民黨的戰場其實是在“立法院”，不是兩岸關係，吳敦義可以主導“立院”黨團，清楚表達立場，屆時大陸也會暗中協助國民黨打贏2018。



國民黨兩岸路線，屆時會不會變成洪(洪秀柱)系、吳(吳敦義)系與朱(朱立倫)系？郭雲輝坦言“都一樣，都是統一”，不管怎樣分，最終都是朝統一方向。



他引述朱立倫與劉結一會見，朱提到“也許意涵有些不同”，沒有說“一中各表”或“一中同表”，但是“意涵”兩字，表示有伸縮地步，說明“我（朱立倫）有答案”，心中有想法，但是不急著表述，還有續集。