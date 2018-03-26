日本陸上自衛隊27日將新設總隊以統一指揮

中評社香港3月26日電／負責日本陸上自衛隊部隊統一運用的“陸上總隊”和防衛離島的專門部隊“水陸機動團”將於27日成立。考慮到中國和朝鮮的威脅，意在統一指揮命令系統並強化南西諸島的防衛能力。這將成為1954年陸自成立以來最大一次組織改編。



共同社消息，陸上總隊被定位為5個方面隊（北部、東北、東部、中部和西部）的上級，司令部設於陸自朝霞駐地（位於東京都練馬區等）。防衛相的命令由負責輔佐的統合幕僚長具體化後傳達給陸上總隊司令官，司令官再向指揮方面隊的各方面總監下達進一步細化後的命令。



陸上總隊與海上自衛隊的自衛艦隊、航空自衛隊的航空總隊定位相同，由防衛相直轄運用。此前，涉及陸自多個方面隊的命令需要向各方面總監下達，被指較為煩瑣。據稱，由於與美軍和海空自衛隊之間的協調工作也由陸上總隊統一負責，合作會變得流暢。



水陸機動團以長崎縣佐世保市相浦駐地的西部方面軍普通科連隊為中心，成立初約為2100人態勢。水陸機動團作為陸上總隊的直轄部隊，負責與中國持續相爭的釣魚島等南西諸島離島“被佔據”時的奪回作戰。



不過，計劃用於運輸隊員的運輸機“魚鷹”部屬於佐賀機場（位於佐賀市）一事尚無眉目。由於從長崎出發會花費移動時間，也存在未來把部隊設於沖繩縣，打造3000人態勢的構想。



陸上總隊首任司令官將由曾任中央快速反應集團司令官的陸將（相當於陸軍中將）小林茂擔任，水陸機動團首任團長將由曾任西部方面總監部幕僚副長的陸將補（相當於陸軍少將）青木伸一擔任。