郭正亮語中評：台灣4到6月間或將有大事

郭正亮分析美中台目前情勢，對台灣來說非常險峻。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）中美貿易戰一觸即發，民進黨“立委”郭正亮接受中評社訪問指出，這只是一開始，美國會打“組合拳”，《台灣旅行法》通過後美高層接著來，台美軍事工業論壇四月要在高雄舉行，會談到軍事技轉的問題，接著是《國家安全法》軍艦停靠的問題等，面對特朗普打出“台灣牌”，北京一定會對應，對台灣來說情勢相當嚴峻。他判斷台灣4月到6月，即將會有大事發生。



郭正亮表示，台旅法的影響才剛開始，高雄四月要舉行的台美軍事工業論壇，他認為至少是美國防部副部長層級來台，因美方軍火事業總經理可能都會來台，要做技術轉移，美“國防部”層級絕對不會低。接著是美國在台協會（AIT）大樓六月落成，美國官員層級可能到副國務卿，這是美國在亞洲最大的辦公室，一般這樣的活動都是國務卿。



他指出，AIT新辦公室佔地這麼大，除了原本信義路上辦公室不夠用，另外則是新館會加上軍事設施，所以要擴大，他認為，可能會有直升機平台，不排除以後直接從沖繩到直接來開會，或是有指揮管理中心。



郭正亮對中評社表示，特朗普新上任的國務卿為中央情報局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任，國安顧問也由約翰‧波頓（John Bolton）接任，他們都是超級大鷹派，因此，他判斷台灣四月到六月，即將會有大事發生。



他分析，“美國直接打台灣牌”，“不能承認法理“台獨”，但把實質“台獨”做足”，給台灣更高外交往來，也把軍事聯盟實質要件做足，之後就會連動到更敏感的《台灣安全法》，此法目前還在美眾議院，這會牽涉到台灣能不能參加軍事演習，以及正常交流人員互訪、軍艦停靠，也希望台灣國防軍事可以維持GDP3%。



郭正亮表示，如果這系列從《台灣旅行法》到《台灣安全法》，北京一定會對應，但對台灣來說沒有選擇，怎麼可能拒絕。1979台灣與美國“斷交”，美與中國建交的三條件為撤軍、斷交、停止軍售。台旅法通過就是美方對台灣斷交做彌補；台灣安全法若通過就是對撤軍做彌補；台美軍事工業會議升級，把台灣當成美軍技術轉移的基地，是對停止軍售的彌補，要把台灣變成美國的軍事鏈。

