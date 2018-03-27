廖達琪：朱立倫登陸對台灣整體權益不是壞事

中山大學政治學研究所教授廖達琪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月27日電（記者 高易伸）前國民黨主席，現任新北市長朱立倫昨日在上海與國台辦主任劉結一會面，朱搶在黨主席吳敦義及前主席洪秀柱之前登陸，成為劉結一接任國台辦主任後首位會見的台灣地方首長與政黨領袖。中山大學政治學研究所教授廖達琪接受中評社訪問表示，洪吳珠三條路線不是刻意被安排出來的，三股勢力鬥爭雖非致命，也顯示出黨主席吳敦義當前的領導出現問題。



廖達琪觀察，朱立倫2016年代表國民黨角逐大選卻輸了300多萬票，政治生命差點蓋棺論定。然而大陸這次做球給朱的意圖明顯，顯見大陸不希望朱就這樣死在台灣政壇裡，是看好朱未來潛力。不過廖認為，大陸雖做球給朱，但朱返台後如何在當前兩岸關係停滯不前下開創新路，取決其政治格局與兩岸定位及理念價值的論述。



廖達琪觀察，此時正值中美貿易大戰的序曲，民進黨高雄市長陳菊昨日剛結束訪美行程返台第一時間便與蔡英文匯報訪美成果，加諸美國近日通過《台灣旅行法》、課徵大陸600億美元報復性關稅等動作，都有把台灣納入美國在亞太（印太）地區的勢力範圍。



廖達琪說，特朗普上台後採保護主義，現在時局有點像1930年至1940年全球霸權轉移與權力真空階段，但台灣夾在中美兩強之間應該運用更靈活的外交狡猾的手段因應，但蔡政府似決意單押美國單邊。因此朱立倫此刻登陸可開啟兩岸交流融冰對台灣整體權益反而不是壞事！



廖達琪分析，台灣藍綠政黨各自代表著固定既有的政治意識，朱立倫即將卸任新北市長，但此刻登陸會見劉結一多少可平衡台灣面對中美兩強間的失衡狀態。未來朱立倫返台後如何清楚說明自己對兩岸的主張以及自己的政治定位，以及台灣政治前途與中美兩國關係如何緩解，端賴朱立倫智慧與闡述格局高度。



廖達琪提醒，朱立倫返台後這些內容不能講差了，兩岸關係就像雙面刃，若像洪秀柱太偏向中國大陸，或吳敦義毫無作為都沒有辦法得分。大陸現在已經把球做給朱立倫了，就看朱立倫如何發球得分。



廖達琪說，國民黨在野，但吳敦義、朱立倫、洪秀柱三股勢力彼此鬥爭，這三條路線對國民黨暫時沒有致命性傷害，就看國民黨有誰能統整協調，團結打贏年底選戰。



至於剛從美國訪問返台的民進黨高雄市長陳菊，廖達琪認為，陳菊與“行政院長”賴清德目前的聲望都比蔡英文高，但蔡手中依舊握有最龐大資源，所以菊賴二人縱使被問到民調或改革，也多以低調、幫蔡緩頰以對。至少在短期政治遊戲中，菊賴二人依舊會保持低調姿態，不會輕易挑戰蔡英文。



廖達琪強調，蔡英文若面對民進黨年底輔選已不吃香，陳菊未來接任“總統府”秘書長將擔任蔡英文分身進行黨內調和鼎鼐與衝高群眾支持民進黨出來投票的角色，但政壇上過去亦有“功高震主”的情況發生，例如當年的李登輝與省長宋楚瑜等情況，因此陳菊未來接任府秘書長後權力是否會被架空也值得觀察。