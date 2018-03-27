第十屆兩岸青年學者論壇在浙江寧波召開

第十屆兩岸青年學者論壇26日在浙江省寧波市召開（中評社 張爽攝） 中評社北京3月27日電（記者 張爽）由全國台灣研究會主辦的第十屆兩岸青年學者論壇26日在浙江省寧波市召開，本屆論壇的主題為“新時代·新挑戰·新作為”，會議邀請兩岸青年學者就新時代大陸對台方針政策、增進兩岸青年聯結等議題進行深入研討。



全國台灣研究會副會長汪毅夫將在論壇上發表致辭，全國台研會常務副秘書長楊幽燕任論壇主持人。中國社會科學院台灣研究所副研究員鐘厚濤、台灣大學政治系博士馬准威等兩岸共四十餘位青年學者參加本次論壇。



大陸日前發布了《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，包括31條具體措施，其中12條措施涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，比如明確台資企業參與“中國製造2025”、享受稅收優惠政策、參與國家重點 研發計劃項目、基礎設施建設、政府採購和國有企業混合所有制改革等享有與大陸企業同等待遇等；另外還有19條措施涉及逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇，主要包括向台灣同胞開放134項國家職業資格考試，為台灣人士取得從業資格和在大陸應聘提供更多便利，台灣同胞可申請“千人計劃”“萬人計劃”和各類基金項目等。



據悉，全國台灣研究會主辦的兩岸青年學者論壇已連續舉辦十屆，主要邀請40歲以下，且在兩岸研究領域具備一定研究能力的年輕學者參會。全國台灣研究會旨在通過搭建這樣一個平台，促進兩岸年輕人的交流，鼓勵他們分享彼此對於島內形勢及兩岸關係的看法。

