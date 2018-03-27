77歲活力飽滿　王金平養生靠這招

王金平出席華人熟齡生活產業發展協會開幕酒會，旁邊為聲寶集團總裁陳盛沺。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）國民黨“立委”、前“立法院長”王金平26日出席由聲寶集團總裁陳盛沺發起的“華人熟齡生活產業發展協會”開幕酒會，並且擔任榮譽理事長。日前才剛過77歲生日的他，看起來仍是紅光滿面。他透露，每天都會抽空健走30至40分鐘。他力暢健走的好處是，不管下雨、天晴，一個人或是有伴都可以健走，且成本很低，希望大家都能每天抽點時間健走。



王金平卸任立法院長兩年多，每天行程滿檔，訪客川流不息，仍活力十足，平常怎麼養生？王笑說，“我不曉得怎麼養生，一天過一天”。但每天都會抽半小時到40分鐘健走，健走時間不受控制，也不用邀人，有人一起走更好，但自己可以白天走、晚上走、下雨天走、晴天走，任何天氣都能走，自由自在、成本最低，希望大家能夠進行健走活動。



除了健走運動，王金平年輕時是運動健將擅長網球，在讀師範大學時還當過網球校隊，年輕時打下的好基礎，就算已經70幾歲，趕起行程很少喊累，走路速度也非常快，常讓年輕記者跟不上。



他也談到自己接下榮譽理事長，是體認到現在進入高齡化社會，2026年會進入超高齡社會，有很多問題要面對。“立法院”2015年通過《老人福利法》，對老人身心障礙照顧外，特別希望針對老人健康方面加強，不要這麼快失去智能，要獲得其他生活的照顧，像是社區照顧，讓大家活的快樂健康，獲得必要生活醫療的照護。



王金平說，會成立這樣協會，就是希望當一個平台，今後熟齡產業會越來越多，這個協會要當成媒合平台，讓65歲到75歲的銀髮族活得快樂尊嚴，讓台灣成為友善城市。



他認為，老人照護要用智慧型照護，就像物聯網概念一樣照護銀髮族，用科技達成照護的工具，是未來重要做法。這除了民間以外，政府也應該要一起努力，讓台灣熟齡社會更成熟，銀髮族得到快樂人生。