于強：特朗普派副局長去戲耍台灣 讓人憤怒

中評社北京3月27日電（作者 于強）2018年3月16日，特朗普簽署《與台灣交往法》（Taiwan Travel Act）。3月20日，美國副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）訪問台灣。副助理國務卿，這個名字聽起來好像官很大。因為美國國務院最大的官員是國務卿，那麼“副助理國務卿”怎麼聽起來也是個“副部級”，對不對？不對，這個位子其實是“副局級”。



美國國務院的負責人是國務卿，他下面有2個常務副國務卿（Deputy Secretary of State），下面又有6個副國務卿（Under Secretary of State）。這六個人裡面，有一個是政務副國務卿（Under Secretary of State for Political Affairs），他分管7個局（東亞和太平洋、非洲、近東、南亞和中亞、歐洲和歐亞、西半球）。這七個局，每個局的局長稱為助理國務卿（Assistant Secretary of State），每個局的副局長稱之為副助理國務卿（Deputy Assistant Secretary）。



所以總結來說，這次去台灣的黃之瀚，就是美國國務卿下面的，常務副國務卿下面的，副國務卿下面的，助理國務卿下面的，副助理國務卿。在美國國務院裡，黃之瀚是幾十個副助理國務卿中間的一個。



一句話總結，黃之瀚的職務。用美國人的話說，是美國國務院副助理國務卿。用中國人的話說，是美國外交部的一個副局長。



美國是不是第一次派像黃之瀚這個級別的官員去台灣呢，不是。馬英九執政時期，2014年11月，美國國務院經濟暨商業事務局副助理國務卿唐偉康（Kurt Tong）訪問台灣，2015年1月，美國國務院海洋與國際環境暨科學事務局副助理國務卿戴維‧波頓訪問台灣。



3月22日，黃之瀚前腳走，美國商務部副助理部長史宜恩 (Ian Steff) 同日開始訪問台灣。這個 “副助理部長”是個什麼級別呢？比黃之瀚的級別更低。



美國商務部的負責人是部長（Secretary of Commerce），他下面有常務副部長（Deputy Secretary of Commerce），下面又有五個副部長（Under Secretary of Commerce）。這五個副部長裡面，有一個是國際貿易副部長（Under Secretary of Commerce for International Trade），他分管美國商務部國際貿易管理局（International Trade Administration）。

