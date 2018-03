于強：特朗普派副局長去戲耍台灣 讓人憤怒

中評社北京3月27日電(作者 于強)2018年3月16日,特朗普簽署《與台灣交往法》(Taiwan Travel Act)。3月20日,美國副助理國務卿黃之瀚(Alex Wong)訪問台灣。副助理國務卿,這個名字聽起來好像官很大。因為美國國務院最大的官員是國務卿,那麼“副助理國務卿”怎麼聽起來也是個“副部級”,對不對?不對,這個位子其實是“副局級”。



美國國務院的負責人是國務卿,他下面有2個常務副國務卿(Deputy Secretary of State),下面又有6個副國務卿(Under Secretary of State)。這六個人裡面,有一個是政務副國務卿(Under Secretary of State for Political Affairs),他分管7個局(東亞和太平洋、非洲、近東、南亞和中亞、歐洲和歐亞、西半球)。這七個局,每個局的局長稱為助理國務卿(Assistant Secretary of State),每個局的副局長稱之為副助理國務卿(Deputy Assistant Secretary)。



所以總結來說,這次去台灣的黃之瀚,就是美國國務卿下面的,常務副國務卿下面的,副國務卿下面的,助理國務卿下面的,副助理國務卿。在美國國務院裡,黃之瀚是幾十個副助理國務卿中間的一個。



一句話總結,黃之瀚的職務。用美國人的話說,是美國國務院副助理國務卿。用中國人的話說,是美國外交部的一個副局長。



美國是不是第一次派像黃之瀚這個級別的官員去台灣呢,不是。馬英九執政時期,2014年11月,美國國務院經濟暨商業事務局副助理國務卿唐偉康(Kurt Tong)訪問台灣,2015年1月,美國國務院海洋與國際環境暨科學事務局副助理國務卿戴維‧波頓訪問台灣。



3月22日,黃之瀚前腳走,美國商務部副助理部長史宜恩 (Ian Steff) 同日開始訪問台灣。這個 “副助理部長”是個什麼級別呢?比黃之瀚的級別更低。



美國商務部的負責人是部長(Secretary of Commerce),他下面有常務副部長(Deputy Secretary of Commerce),下面又有五個副部長(Under Secretary of Commerce)。這五個副部長裡面,有一個是國際貿易副部長(Under Secretary of Commerce for International Trade),他分管美國商務部國際貿易管理局(International Trade Administration)。