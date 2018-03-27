陳亭妃：台灣影視產業環境差　逼人出走

陳亭妃強調要讓影視產業人才留在台灣，政府要更努力。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月27日電（記者 趙家麟）民進黨“立委”陳亭妃26日接受中評社訪問表示，對於台灣影視產業的投資與獎勵，蔡政府要做得更多，否則“環境愈來愈差，就是逼著這些人往外走，不必用到大陸的31項，我們自己就瓦解了。”



陳亭妃目前在長榮大學經營管理研究所攻讀博士學位，大學時就讀中國文化大學戲劇學系，長期關注影視產業發展與生態。針對大陸日前公布的31項惠台措施中有關擴大兩岸影視產業合作的部分，陳亭妃接受中評社訪問表示，重點不是大陸對台的31項，而是如何讓人才有信心的留在台灣。



陳亭妃表示，大陸開放兩岸影視合作，台灣影視產業會受到很大衝擊。台灣的“金馬獎”，現在已經是中國劇入侵了。台灣今天要面對的不是這31項，而是台灣的編導制度、技術人員如何更有信心的留在台灣，讓我們的影視產業得以持續發展。



她表示，現在很多製作單位不願意出重資，理由是不敷成本，導致製作成本就愈來愈少，當然品質就愈難以比較；結果，愈來愈多的電視台乾脆就購買國外影集回來播放，這種不利於影視產業的現象，愈滾愈大、惡性循環。



她認為，“文化部”要拿出魄力，台灣不是沒有能力，台灣影視編導的實力強，很有競爭力；當一些新銳導演要站出來拍劇、拍片創作時，因名不見經傳，沒人投資，此時只有政府可以幫忙，等到有了名氣，投資就會來。可是，現在談的都是一些投資貸款，但有誰願意投資、貸款給新人呢？就連銀行都會秤斤秤兩。



陳亭妃表示，政府就是該在這個時候站出來，幫助新人，提供導演、編劇、技術人員好的創作、工作環境，“否則，環境愈來愈差，就是逼著這些人往外走，台灣的影視產業就會沒落，不必用到31項，我們自己就瓦解了。”



陳亭妃說，台灣影視產業市場小，許多人確實看好大陸市場而西進，這是事實。沒有通路，投資意願就會低，這是很現實的；這方面，政府要幫忙開拓市場，除了西進中國市場，也可以鼓勵進軍東南亞，政府可以協助拍攝，同步思考打開通路。另一方面，韓國近年來大力投資發展影視產業，並向亞洲各地輸出，也值得參考、借鏡。總之，政府要開拓影視通路，不能只是紙上談兵，而是要走出去。