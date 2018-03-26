中國“摩拜單車”將進駐日本20座城市

中評社香港3月26日電／據日本共同社消息，中國共享單車巨頭“摩拜單車”（Mobike）將正式開拓日本市場。6月以東京為開端，今年內將進駐20座城市，投入3萬輛單車。與便利店巨頭和餐飲連鎖店合作，在店鋪設置專用停車場。在街頭將可以輕鬆利用單車，或得到迅速普及。



除與3家便利店巨頭之外，還將推進與日本麥當勞、星巴克咖啡日本（東京）等餐飲巨頭合作，在店外設置專用停車場。



預計還將與地方政府和擁有閒置地皮的房地產公司攜手，在年內確保4000處停車場。



與基本上可以在任意地點利用單車的中國不同，在管制嚴格的日本，共享單車公司必需設置專用停車場。因此，摩拜單車將與擁有停車場土地的企業進行廣泛合作，開拓日本市場。



對於合作企業而言也具有增加來店客人的好處。部分餐飲連鎖店考慮以摩拜單車用戶為對象實施折扣服務。



在日本國內，摩拜單車已在福岡市等地推出試點服務。單車搭載了通信功能，用戶可以通過智能手機的應用查找附近閒置的單車。利用智能手機進行預約和支付，甚至可以解鎖。



使用費為每30分鐘50日元（約合人民幣3元）。支付手段除信用卡以外，今後還可利用出資企業的“連我”（LINE）手機支付等。



日本政府正在推動益於健康和環境的共享單車的普及。在旅遊景點很多外國遊客利用單車。瞄準這一具有潛力的市場，雅虎和Mercari（東京）等大型企業紛紛涉足。