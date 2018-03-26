艷星爆料有私情　特朗普聲稱是政治騙局

中評社香港3月26日電／美國總統特朗普的友人拉迪(Chris Ruddy)表示，特朗普駁斥他和色情片女星“暴風女丹尼爾斯”(Stormy Daniels)有過私情的說法，還說這些說法都是“政治騙局”。



中央社消息，ABC新聞網評論員、媒體Newsmax Media創辦人兼執行長拉迪，向ABC政論節目“本週”(This Week)的主持人拉達茲(Martha Raddatz)表示，他24日和特朗普通過電話。



拉迪表示，當時特朗普“說他認為‘暴風女丹尼爾斯’所說的很多東西都是政治騙局”。



藝名為“暴風女丹尼爾斯”的色情片女星克里福特(Stephanie Clifford)，本月初針對一項有關特朗普的保密協議提告，希望她在2016年總統大選前不到2週所簽署的這項保密協議失去法律效力。克里福特聲稱這項協議無效，因為特朗普沒在協議上簽名。



克里福特日前自稱，她和特朗普在2006年夏天展開一段雙方同意的親密關係。ABC新聞網上週報道，克里福特的律師聲稱她曾受到“身體傷害”的威脅，對方要她別公開這段婚外情。



拉迪表示，克里福特提出的指控都沒聲稱受到騷擾。白宮則否認她所提出的指控。



拉迪說：“你知道，從根本來說，從來沒有人聲稱受到騷擾，所以我認為特朗普對於這件事的看法，和我對這件事情的看法一樣，就是出自於政治動機，以某種方式傷害他，並使他難堪。”



白宮已經否認克里福特聲稱她和特朗普有私情的說法，但特朗普本人尚未直接針對這些指控做出評論。