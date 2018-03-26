安倍：妻子就任森友名譽校長意在提升學園信譽

中評社香港3月26日電／日本首相安倍晉三在26日下午的參院預算委員會會議上，就其妻昭惠一度擔任森友學園計劃建設的小學的名譽校長一事，表示認為目的是提升學園的信譽度。安倍稱：“將提升學園的信譽度。妻子也一直是這樣理解的。”財務省的官房長矢野康治修改了此前全面否定首相官邸方面對審批文件篡改的指示和干預的答辯，表示正在調查。眾參兩院的預算委員會27日將實施對前國稅廳長官佐川宣壽的證人傳喚。



共同社消息，安倍的發言承認了昭惠意識到首相夫人的立場和影響力，向學園方面提供了幫助。在野黨呼籲為了查明問題真相，有必要傳喚昭惠夫人到國會作證。安倍說明稱，昭惠對小學的教育理念“表示贊同，曾一度擔任名譽校長”，還表示“（昭惠的）立場是既然作為名譽校長，就期待學校辦得更好”。



然而安倍再次強調對出售國有土地等沒有影響，主張昭惠夫人除森友之外還曾出任其他名譽職位，但“不曾對行政造成影響”。



矢野就來自首相官邸方面關於文件篡改的指示，稱“未能確認有過指示的事實，現在因為正在調查，不可能逐一報告有還是沒有”。他否認稱安倍和副首相兼財務相麻生太郎“沒有”作出指示。



在26日上午的參院預算委員會會議上，矢野答辯稱：“無論是首相官邸還是麻生財務相，都沒有任何指示或干預，這是千真萬確的事實。”



理財局長太田充就佐川參與篡改表示：“包含佐川在內，誰發揮了什麼作用、誰下達的命令這些部分尚未進行調查。”太田是在回答共產黨議員辰巳孝太郎的質詢時作出上述答辯。