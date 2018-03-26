劉鶴出席國際組織、工商界、學界代表座談會

中評社北京3月26日電／3月24日至25日，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴在釣魚台國賓館會見部分出席中國發展高層論壇的代表，就“中國與世界－在開放與合作中尋求共贏”舉行兩場座談會。20多名全球知名企業家、諾貝爾經濟學獎獲得者以及國際組織負責人蔘加會議，並分別就全球經濟、中美經貿關係、外資企業在華經營等方面發表意見和建議。



新華社報道，參會代表認為，美國公佈301調查報告，把貿易問題政治化，不符合當今世界發展潮流，對國際多邊貿易體系形成巨大威脅。貿易戰不是解決中美貿易不平衡的正確方法，美國政府應正視產生貿易赤字的國內深層次結構性原因，而不能簡單歸咎於經濟全球化和主要貿易伙伴。參會代表也建議中國在多邊貿易體系中發揮領導作用，通過進一步改革開放，為在華外資企業創造良好營商環境，推動和引領經濟全球化。



劉鶴表示，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國作為負責任的大國，將堅定推進改革開放，堅定支持經濟全球化，推動構建人類命運共同體。劉鶴特別指出，美方近期公佈301調查報告，是違背國際貿易規則的，不利於中方利益，不利於美方利益，不利於全球利益，中方已經做好準備，有實力捍衞國家利益；希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。