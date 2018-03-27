中評關注：屏東縣沒資源　國民黨陷困境

國民黨組發會主委李哲華26日拜會國民黨前屏東縣黨部主委、安泰醫院榮譽院長蘇清泉。（中評社 資料照） 中評社屏東3月27日電（記者 高易伸）中國國民黨組發會主委李哲華26日偕屏東縣黨部主委廖婉汝拜會屏東安泰醫院榮譽院長、前國民黨“立委”蘇清泉，並詢問年底披藍袍參選縣長意願。但雙方會談無結論，國民黨在屏東、高雄及台南等艱困選區都出現藍營選將猶豫停滯等情況，黨主席吳敦義選將提名陷入困頓之局。



環顧近七屆屏東縣長選情與藍綠板塊消長，屏東藍軍第12屆（1993年）由伍澤元以23萬票拿下屏東縣長後自此一蹶不振。上屆（2014年）屏東藍軍由簡太郎披藍袍與綠營潘孟安對決，但簡太郎僅拿下18.2萬張選票，大輸民進黨潘孟安得票30萬。



鑑於屏東選區藍綠勢力懸殊，卸任後的馬英九日前赴屏東拜會蘇清泉並詢問意願，並表示將私下跟吳敦義溝通。而李哲華昨日拜會蘇除瞭解意願之外，也代表吳敦義瞭解掌握屏東選情現況。



目前國民黨提名小組已在全台艱困選區進行選情掌握，但國民黨艱困地區確實出現不小挑戰。吳敦義如何釋出資源、調和鼎鼐，或讓艱困選區有實力的候選人願意放手一搏，別讓地方藍軍認為被國民黨黨中央提早拋棄，都將影響年底藍軍選戰的士氣及佈局。

