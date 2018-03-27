台旅法推手羅伊斯深夜抵台　鄭文燦親接機

鄭文燦晚間在桃園機場歡迎台旅法推手羅伊斯（右三）來華訪問。（中評社） 中評社桃園3月27日電（記者 黃文杰）《台灣旅行法》3月16日生效，推動台旅法立法的美國眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce， R－CA）26日深夜抵達桃園機場，民進黨桃園市長鄭文燦親自接機，並在機場航廈出境大廳舉行桃園—聖貝納迪諾郡姊妹市直航慶祝酒會，象徵台美關係更進一步。



以往美國國會議員出訪，多搭乘美國空軍提供的專機服務，羅伊斯這次沒有搭乘美軍專機，改乘華航安大略首航航線來台，這條航線有機會適用美國境外預先通關。



班機原本預定晚間8點40分抵達台灣，但延誤，整個慶祝酒會也跟著拖延，晚間11點左右才結束。



華航自2018年3月25日起開設“桃園－安大略”每日直飛航班，首航回程班機在26日晚間抵臺。



桃園市為盡地主之誼，在第二航廈進行首航班機之歡迎酒會，熱情接待美國與台僑等貴賓。



鄭文燦深夜歡迎美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯、美國加州聖貝納迪諾郡郡監督克特哈格曼（Curt Hagman）以及洛杉磯臺美商會訪團。其中鄭文燦與羅伊斯，有數次交流，算是“老朋友”。



2017桃園市政府美西政經之旅，鄭文燦代表桃園巿政府，與桃園國際機場、聖貝納迪諾郡和安大略國際機場等共四方，簽訂“台美推動機場城市交流聯合聲明”。同日巿長邀請聖貝納迪諾郡和安大略機場等代表，包括哈格曼郡監督等約10位出席“桃園市、加州友好交流聯合晚宴”，羅伊斯都在場，還替鄭文燦慶賀50歲生日。



去年8月30日，羅伊斯主席代表團來華參訪，桃園市政府舉辦歡迎午宴，鄭文燦與羅伊斯相談甚歡，會中也洽談“桃園－安大略”直航事宜。



這是羅伊斯第六度訪華，今天上午除了進“總統府”與蔡英文見面，也與“立委”座談一小時，並接受“立法院長”蘇嘉全頒贈“立法院”“國會”外交榮譽獎章，一方面彰顯羅伊斯多年來積極促成台灣與美國各項交流。