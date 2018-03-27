全職媽媽竟是中國女性出軌職業榜首

中國民政局日前公布一組數字：2017年上半年中國全國有558萬對夫婦結為連理；與之相對的是185萬對離婚夫婦。而離婚率最高的城市分別為北京、上海、深圳和廣州。而另一項調查顯示，在中國，出軌導致離婚的人數和比例逐年上升，因第三者插足而導致離婚的占比高達50.16%。最讓人震驚的是，女性出軌率最高的職業竟是“全職媽媽”，占18.9%，成為女性出軌職業榜的榜首。



如今，中國的結婚率在下降，而離婚率上升



在中國傳統的慣常想象中，全職媽媽往往意味著“賢妻良母”，她們又何以成為出軌率最高的群體？



全職媽媽又稱家庭主婦，顧名思義，家庭是主婦們的服務對象，不僅要做家務，還要服務父母、丈夫和小孩。。很多主婦在總結她們的生活時，提到的關鍵詞就是忙和累。很多人陷入了“當媽式擇偶、保姆式妻子、喪偶式育兒、守寡式婚姻”的不幸當中。



但即便如此辛勞，家庭主婦卻最不容易受認同。在中國傳統“男主外、女主內”思維下，女主內成為女性的一種義務和職責，又因為主婦沒有經濟來源，使得家庭主婦成了一個“吃力不討好”的職業。



除了工作辛勞，付出不被認同、被視為理所當然之外，家庭主婦還要面臨與丈夫關係的疏離。“結婚換來了穩定，但是失去了激情。婚後三年，老公就把老婆當成冰箱了，不管什麼時候，打開門就有食物。壞了會很不方便，但是他也不會去保養。”這是日本連續劇《晝顔》的一句對白，也是一對老夫老妻生活的真實寫照。男人們忙於工作，他們對妻子的要求是“有求必應”，但對於妻子的艱辛和困惑，卻一無所知。因此主婦常常會滋生沒人理解、無處傾訴的孤獨感，她們會對自我價值產生懷疑，也輕易對婚姻產生疲憊感。



很多人對於出軌的主婦只是持倫理批判態度，這固然情有可原，但可能也蒙蔽了對這一社會問題根源的反思。女性學者朱雪琴如是指出，主婦出軌的背後是女性的貧困。這裡的貧困，不僅僅是指女性經濟能力上的貧困，更是一種權利貧困。



“女性的貧困不僅僅是經濟的匱乏，社會地位的喪失、有限的社會參與和自我發展機會的欠缺，亦是非常具體和現實的‘貧困’。其中，多樣生活方式的可能性、社會交際的減少，包括發展情欲的能力和機會的匱乏等，都是女性貧困的具體方面。這些貧困，嚴重束縛著女性開發和創造未來生活的可能性，在遭遇變故時，很難有兜轉運作的空間。”



很顯然，從倫理的角度看，這個論斷可能令很多人感到不快。但如果不想任事態往這個方向發展，或者就得認真思量主婦的權利問題：社會給予家庭主婦的權利保護是否到位？她們在家庭的經濟地位中處於弱勢，如果有離婚風險，她們的經濟權利如何保障？如何更好得滿足妻子的情感需求？如何力所能及地為妻子分擔家務？如何協助妻子培養她的興趣愛好？



而作為主婦本身，也應該明白，權利的索取不意味著權利的無度，權利和義務本是一體的。如果成為主婦是自己的選擇，那麼就不要陷入無止境的消極抵抗中，並將一切責任推卸到男人身上。試著給自己一些騰挪轉移的空間，培養自己的興趣愛好，拓展自己的人際，多與丈夫溝通，多與丈夫嘗試新鮮的事情。讓主婦走出權利貧困，並擁有更大的舞台和精神空間，固然需要社會、需要丈夫的協作，也不要忘了主婦的自我努力。



畢竟無論如何，婚內出軌都是不道德的。（來源：南方周末）