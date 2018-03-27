中美貿易硝煙起：合作是出路 “互掐”無贏家

自古以來，貿易戰沒有贏家，合作是唯一正道。 中評社北京3月27日電／當地時間3月22日，特朗普簽署《“301”調查的美國行動總統備忘錄》，根據“301”調查結果，認定中國損害美國知識產權，宣布對華採取一系列保護措施。中美經貿摩擦陡然升溫，已嗅到硝煙的味道。



“挑事”醞釀已久



中國網發表中國現代國際關係研究院美國所孫立鵬文章介紹，2017年8月，依據《1974年貿易法》第301條款，美國貿易代表萊特希澤宣布對華發起貿易調查。此後，美國召開多場聽證會，一直為對華貿易施壓“攢材料”、“找借口”。今年1月，相關報告提交至總統後，特朗普欲利用國情咨文等時點對華“發難”，但始終懸而未決、引而未發。USTR在不斷完善、升級對華“全套”貿易施壓措施。



上周，繼美國多家媒體爆出“特朗普將對華動手”後，萊特希澤本周在眾院籌款委員會、參院財政委員會的兩場聽證會證詞格外引人關注。他將矛頭對准中國，認定中國強迫技術轉移、限制美企在華投資、幫扶中企對美國技術併購等行為損害知識產權，不僅聲稱對中國數百億美元的產品加征關稅，而且目標瞄准《中國製造2025》相關產業，欲削弱中國經濟競爭力。



當前，特朗普簽署備忘錄，對華採取“三重”措施：一是要求萊特希澤15日內列出對華產品加征關稅初步清單，與各方磋商後，發布最終清單並執行；二是將中國“歧視性”許可證問題訴諸WTO爭端解決機制；三是要求美國財長與其他機構高官磋商，限制中國刻意併購美國先進技術的投資行為。



值得高度關注的是，特朗普在簽署後的發布會上宣布，對華價值600億美元商品關稅的貿易措施馬上到來。



同時，美國已做好中美多輪貿易衝突的準備。萊特希澤表示，一旦中國對美國進行貿易報復，美國將採取一切貿易手段加以反制。如果貿易戰升級，特朗普甚至以《1977年國際緊急經濟權力法》為依據，對華商品全面加征高關稅。



施壓意欲何為



文章分析，在對華貿易問題上，美國國內不乏理性聲音。上周，45家美國商業協會聯合致信特朗普，呼籲暫停對華商品加征關稅計劃。美國國內學界也有“關稅計劃違反WTO規則”的理性立場。但是，特朗普力排眾議、一意孤行，突然提高對華施壓“調門”、強硬出牌，具有多重目的：



一是鞏固執政地位需要。在“通俄門”、“騷擾門”纏身、執政團隊“離職潮”不退、民意支持率陷入低迷、中期選舉將至的大背景下，特朗普對華示強，意在轉移國內矛盾焦點，凝聚民粹主義共識，鞏固執政基本盤。



二是獲得更多談判砝碼。美國政府官員承認，美國對華貿易政策完全進入了“未知水域”，當前做法可以試探中國的反應和紅線。特朗普真正需要的不是對華全面貿易戰，而是以強硬施壓獲得更多談判砝碼。一邊高舉關稅大棒，一邊未完全關閉溝通渠道。通過極限貿易施壓，欲迫使中國不斷讓步，獲取現實經濟利益。而短期的目標，就是“立即”實現削減1000億美元的對華貿易逆差。



三是欲“國際樹威”。當前，北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判已經完成7輪，美韓自由貿易協定升級談判也進入關鍵期。美英貿易談判正在考慮當中。美國對華表現強硬立場，甚至不惜貿易戰的宣示，可顯示維護“美國利益優先”決心，樹立“不後退”國際形象，在其他談判中占有先機。



合作才是正道



文章表示，前不久的G20財長會上，美國貿易保護行為已經引發他國詬病。對華貿易施壓後，美國股市當日暴跌、商界風聲鶴唳。特朗普的貿易保護主義既沒有國際支持，也不得國內人心。自古以來，貿易戰沒有贏家，合作是唯一正道。



中美偃旗息鼓、重回穩定經貿關係的希望依然存在。



一方面，兩國磋商“時間窗口”未關閉。雖然，特朗普宣布對華加征全面關稅，但不會立即執行。萊特希澤發布初期清單還有半個月左右時間。此後，美國國內還要磋商評估，距離最終清單的發布仍有一定的時間。因此，在“窗口期”，如果美國真誠對華展開談判磋商，中美經貿關係仍有轉圜趨穩的可能。



另一方面，中美合作潛力無限。美國商務部數據顯示，2017年中美雙邊貿易額達7108億美元。兩國經濟依存關係進一步加深。瑞士銀行統計，2016年中國已經超過美國成為世界上中產階級人數最多的國家。中國市場潛力巨大，美國難以忽視。在能源、基礎設施、金融服務等領域，中美合作前景廣闊。



因此，美國應該摒棄零和思維、改弦易轍。中美兩國可攜手通過把經濟“蛋糕”做大的方式，化解分歧、凝聚共識、獲得雙贏。只要中美認同合作，辦法總比問題多。但是，如果特朗普對華經貿施壓仍不收手、繼續“玩火”，中國的工具儲備足以強硬反擊。



中國是經濟全球化和自由貿易的堅定捍衛者，貿易戰歷來不是政策選項。但若美國執意拖華“下水”，中國絕對不會懼怕！



