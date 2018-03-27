轉向高質量發展靠的是制度競爭

中評社北京3月27日電／中國經濟的高速增長，以及從高速增長轉向高質量發展，並不是在一個封閉的環境裡面實現的，而是在開放的環境中取得的。在開放環境下，經濟要實現高質量發展並在國際競爭中處於有利地位，最關鍵的是資本和人才，但這要靠制度保障。



北京日報發表中國人民銀行研究局局長徐忠文章提出，首先，需要強調的是，這裡指的是“資本”而不是“資金”。改革開放後很長一段時期，資金匱乏確實曾是困擾中國經濟的難題。我們主要是通過引入FDI、壓低工資抑制消費、工農剪刀差等方式，解決了發展中的資金問題。但是，目前中國並不缺資金，而是缺乏真正意義上能夠承擔風險的資本。改革開放以來，中國的經濟金融體系實際上有利於規模的擴張，有利於要素的投入並推動GDP增長。一方面，在GDP考核下，地方政府要發展經濟，首先想的就是項目，為了解決資金來源成立融資平台，以政府隱性擔保發債或貸款融資，這實際上不是依靠自己的資本金、有多少錢辦多少事，而是通過融資擔保、產業基金、政府服務購買等方式，引導金融資源進行項目開發，這實際上是股債不分、明股實債搞發展，沒有資本的約束，效率也就無法提高。另一方面，中國金融企業實際上並非以利潤為核心的現代公司治理模式。金融機構如果給國有企業和地方融資平台貸款出了問題，對管理者的切身利益影響不大；反之，如果給民營企業的貸款出現問題，就可能被追究利益輸送責任。但是，在公司治理完善的企業中，經營層必須為股東利益負責，企業行為都要圍繞盈利來進行。正是由於缺乏真正意義上能夠承擔風險的資本，金融企業公司治理仍存在差距，才會產生剛性兌付問題。由於缺乏一個有效的風險分攤機制，必然不斷加杠杆，金融市場必然盲目擴張。事實上，三百多年前亞當•斯密就已經講了，只有花自己的錢才是最好的。弗裡德曼也說過，“花自己的錢辦自己的事，最為經濟；花自己的錢給別人辦事，最有效率；花別人的錢為自己辦事，最為浪費；花別人的錢為別人辦事，最不負責任。”



其次，人才是競爭力的關鍵。十九大報告提出的一些戰略中，有三個實際上是與人才相關的，包括科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略。習近平總書記抓到了問題的根本。從高速增長轉向高質量發展，高素質人才是關鍵。吸引人才並不主要取決於基礎設施硬件，更主要的體現在教育、醫療、住房、社會保障和法治等公共服務軟件方面。近年來，中國高校發展重視規模而非質量，反而使越來越多的國人把孩子送到國外接受教育。不過，國外教育為中國培養人才畢竟是短期的，長遠看還是要改革我們的教育體系，更好地適應從高速增長轉向高質量發展的需要。另外，與人才密切相關的是企業家精神。十九大之後，我們有很多重要的舉措，包括強調保護民營資本，對侵犯民營企業家的案件重新審理，為企業家創造一個穩定發展的環境，這將創造一個有利於吸引人才、鼓勵企業家精神的氛圍。



經濟從高速增長轉向高質量發展和國際競爭的關鍵是制度競爭。在開放條件下，資本和人才都是流動的，只有真正完善體制機制，才能夠更好地吸引資本和人才，在國際競爭中處於不敗之地。不久前，美國出台了新的稅改方案。有觀點認為，美國公司所得稅最高邊際稅率由35%降為21%，中國是25%，與稅改後的美國相差並不大。雖然中國的名義稅負並不高，但中國的水電成本高，人力成本也不斷上升。其背後的原因主要在於中國的要素市場是壟斷的，要素價格是扭曲的，而作為要素市場壟斷者的一些國有企業又是低效率的，其提供的服務必然也是高成本並轉嫁給了其他企業。世界銀行每年都公布各國營商環境的評價，發布對190多個國家的營商環境報告。近年來，中國政府大力鼓勵創新創業、大力推進“放、管、服”，但2017年中國的總體排名是78位，很多分項目排名非常靠後，如建設許可排在172位、創業環境排在第93位、稅負排在130位、跨境貿易便利排在97位。因此，中央經濟工作會議提出，中國要在關鍵領域進行改革，深化電力、石油天然氣、鐵路等行業改革，房地產領域也要建立符合中國國情的基礎性制度和長效機制，切實降低制度成本，真正減輕企業的成本負擔。



文章指出，中國從高速增長轉向高質量發展，核心的問題是要實現國家治理現代化。社會主義市場經濟有利於實現共同富裕，避免兩極分化，更注重中長期發展戰略，促進社會協調發展，有著無可比擬的制度優勢。我們要牢固樹立“四個自信”，關鍵是要改進體制機制，更好地吸引資本和人才，真正把我們的制度優勢發揮出來，實現中國經濟由高速增長轉向高質量發展！





