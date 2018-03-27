白宮：中美貿易談判現正進行

中評社香港3月27日電／白宮國家貿易委員會主席納瓦羅今天表示，美國在宣布將對進口的中國大陸商品課徵高額關稅後，現正與中國方面進行談判。



據中央社報道，納瓦羅在接受CNBC訪問時說，財政部長梅努欽和美國貿易代表萊特希澤正與中國同級官員進行談判，以化解有待解決的貿易分歧。



納瓦羅說：“我們希望，中國與我們合作，以處理這些貿易手法中的部分問題。”