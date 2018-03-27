立足改革建設現代化經濟體系

中評社北京3月27日電／加快建設現代化經濟體系，對於中國跨越發展關口、實現發展戰略目標，具有重大而緊迫的現實意義和極其深遠的歷史意義。建設現代化經濟體系，要立足改革創新，堅持質量第一、效益優先，以供給側結構性改革為主線，把提高供給體系質量作為主攻方向，把經濟發展的著力點放在實體經濟上，在創新引領、綠色低碳等領域培育新增長點、形成新動能，推動質量和效率變革。



經濟日報發表全國機關事務管理研究會副秘書長陳慶修文章提出，一是更加重視實體經濟發展。實體經濟是富民之基、強國之本，也是建設現代化經濟體系不可動搖的根基。振興實體經濟的根本途徑在於改革創新。要深化經濟體制改革，完善現代化經濟體系的制度保障，更好發揮政府作用，提升要素市場配置效率，激發全社會創新創業活力，推動資源要素向實體經濟集聚、政策措施向實體經濟傾斜、各方面力量向實體經濟加強，以改革創新推動實體經濟轉型升級、提質增效，重塑實體經濟競爭優勢；深化供給側結構性改革，加快發展先進製造業，推動互聯網、大數據、人工智能同實體經濟深度融合，發揮融合性和平台性企業的牽引作用，加快傳統產業優化升級，促進產業智慧化、智慧產業化；促進創新資源向新興產業集聚，培育壯大戰略性新興產業以及若干世界級先進製造業集群，提升實體經濟競爭力，推動中國產業結構向全球價值鏈中高端遞進。



二是更加重視創新動力開發。要加快實施創新驅動發展戰略，推動科技創新和經濟社會發展深度融合，塑造更多依靠創新驅動、更多發揮先發優勢的引領型發展，強化現代化經濟體系的戰略支撐。要強化基礎研究和應用基礎研究，瞄准世界科技前沿，力求前瞻性基礎研究、引領性原創成果重大突破，在更多領域躋身世界領先行列。加強需求導向應用研究，突出關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，突破產業核心關鍵技術短板，為實現跨越式發展提供技術支持，為建設交通強國、航天強國、網絡強國、數字中國、智慧社會、質量強國、科技強國提供有力支撐。立足創新驅動發展，布局前沿科技制高點，著力培育新動能，推動增長動力從主要依靠生產要素投入為主轉向創新驅動為主。深化科技體制改革，完善促進企業技術創新的政策體系，充分運用市場機制，扶持中國企業真正成為技術創新的主體，激勵企業自主創新，更好滿足企業創新需求。形成以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系，推動創新鏈與產業鏈、資金鏈良性互動，健全高新技術企業、創新型企業培育機制，構建產業共性技術平台，打通科技創新各個環節，加強國家創新體系建設。



三是更加重視提高質量效益。經濟發展是速度、質量和效益的統一。建設現代化經濟體系不僅需要量的積累，更需要質量和效益的提升。要圍繞轉變發展方式，堅持以提高發展質量和效益為中心，把提高供給體系質量作為主攻方向，在繼續做大經濟總量的同時更加強調結構優化和質量效益。要把提高供給體系質量作為主攻方向，推動經濟發展從要素投入和規模擴張驅動轉向創新和質量驅動，推動經濟發展質量和效益有一個明顯的轉變。要以新技術、新產品、新模式、新業態提升產品、工程、服務質量，在改革攻堅、結構調整等關鍵領域實現突破，促進產業轉型升級、提質增效，提高全要素生產率，推動生產性服務業社會化專業化高端化、生活性服務業便利化精細化品質化，推動中國經濟向形態更高級、分工更優化、結構更合理的階段演進，增強中國經濟質量優勢。此外，還要進一步推進開放創新，加強國際合作，有效利用全球資源來提高經濟質量和效率。



四是更加重視推進綠色發展。建設現代化經濟體系，要通過改革與創新提高資源利用率，減少廢棄物排放量，促進從產品設計、生產開發到產品包裝、產品分銷的整個產業鏈綠色化，構建資源消耗低、環境污染少、科技含量高的產業結構，建設資源節約、環境友好的綠色發展體系，實現綠色循環低碳發展、人與自然和諧共生，牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山理念，形成人與自然和諧發展的現代化建設新格局。要構建市場導向的綠色技術創新體系，推動現有經濟循環過程的綠色化改造，建立清潔低碳、安全高效的能源體系，促進生產系統和生活系統循環鏈接，形成生態系統和經濟系統良性循環；完善綠色生產和消費的法律制度和政策導向，提高綠色治理的專業化、常態化、機制化、法治化水平。

