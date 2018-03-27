互聯互通需著力提升質量和效率

中評社北京3月27日電／中國提出“一帶一路”倡議以來，已得到世界100多個國家和國際組織的積極支持和參與，尤其是在加強互聯互通方面，不斷取得新的成果。



經濟日報發表西安交通大學經濟與金融學院李佳霖、張倩肖文章表示，一方面，以基礎設施聯通為代表的“硬聯通”為生產要素有序流動、國際分工優化、合作水平提升創造了更好條件；另一方面，文化交流等“軟聯通”對國家間加深理解、構建新型國際關係、形成全球治理新理念同樣意義重大。進一步提升“一帶一路”互聯互通的質量和效率，是更好推動“一帶一路”建設的題中應有之義。



互聯互通成果斐然



文章介紹，幾年來，“一帶一路”建設在政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通等“五通”方面有顯著進展。



政策溝通不斷深化，產能合作深入開展。中國已先後與沿線國家和國際組織簽署了50多份“一帶一路”政府間合作協議，與30多個沿線及其他國家簽署了產能合作有關文件。僅2017年“一帶一路”國際合作高峰論壇期間，就形成了76大項、270多項有代表性的成果。



設施聯通不斷加強，複合型基礎設施網絡正在形成。作為“一帶一路”建設的優先領域和重要環節，一批重大項目已取得積極進展，中國已與43個沿線國家實現空中直航，與12個國家建有34條跨境路纜。僅2017年，就有多個先行項目捷報頻傳：中緬原油管道工程正式投入運行，肯尼亞蒙內鐵路建成通車，印度尼西亞雅萬高鐵瓦利尼隧道工程正式開工等。



貿易暢通不斷提升，投資水平持續增長。“一帶一路”自貿區網絡加快構建，已生效自貿協定15個，涉及23個國家和地區，涵蓋8000餘種零關稅進口產品。2017年，中國與“一帶一路”沿線國家貿易額達7.4萬億元，同比增長17.8%；中國企業對沿線國家直接投資144億美元，在沿線國家新簽承包工程合同額1443億美元，同比增長14.5%。



資金融通不斷擴大，金融支持逐步增強。2017年，亞洲基礎設施投資銀行成員數由成立之初的57個增至84個；絲路基金已簽約17個項目，承諾投資約70億美元，支持項目涉及總投資金額達800億美元；中資企業海外發行美元債約1800億美元。2017年，中國信保積極支持企業面向“一帶一路”沿線國家的出口、投資、工程承包業務，累計承保金額達1298億美元，同比增長約15%。



民心相通不斷深入，交流活動廣泛開展。中國已與53個“一帶一路”沿線國家建立了734對友好城市關係，共建有136所孔子學院、17個中醫藥海外中心等，在科學、教育、文化等多個領域開展合作。



一些問題值得關注



文章分析，首先，頂層設計仍顯欠缺，多層次對接尚未實現。作為“一帶一路”發展的重要保障，頂層設計對明確合作方向、打造多層次合作機制具有重要意義。目前，中國與“一帶一路”沿線國家間的合作關係多處於合作意向或合作備忘錄階段，並呈現零散化特征，缺乏基於多層次對接的戰略設計。由於頂層設計和多層次對接的欠缺，區域定位趨同及產業布局重叠問題明顯，部分地區同質化競爭嚴重。同時，沿線國家產品標準和技術標準的國際化程度較低，也給“一帶一路”建設的進一步推進帶來了阻礙。



其次，投融資渠道單一，資金結構仍需優化。就“一帶一路”投融資總量來看，目前資金缺口依然明顯，基礎設施等項目建設需要大量資金投入，世界銀行、亞洲基礎設施投資銀行等的資金供給尚不能滿足需求。就融資渠道來看，當前中資金融機構的投資占比遠超沿線其他國家，但投資能力有限，在彌補資金缺口方面勢單力薄。同時，由於缺乏沿線國家參與，相關投資難以分擔風險，不利於形成長效機制。就融資方式來看，目前仍以傳統信貸方式為主，缺乏新型投融資模式，制約了社會資本、民間資本的廣泛參與。

