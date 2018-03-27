保護主義贏不了經濟規律

中評社北京3月27日電／美國挑起貿易戰的單邊行動在持續升級。22日，美國總統特朗普簽署了對中國產品加征懲罰性關稅的備忘錄，擬對價值約600億美元的中國商品徵收關稅。據悉，這份徵稅清單將在簽署備忘錄後的15天內發布，涉及產業或將包括航天、信息和通訊技術、機械行業等高新技術領域。



經濟參考報發表記者孫韶華評論文章稱，在單邊行動的同時，美國還訴諸多邊，3月23日在世貿組織爭端解決機制項下向中方提出磋商請求，稱中國政府有關技術許可條件的措施不符合《與貿易有關的知識產權協定》的有關規定。



就在不久前，美國以“國家安全”為由對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%關稅。而截至目前，此項徵稅已經赦免了歐盟、澳大利亞、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西等國家，中國仍在徵稅範圍內。



美方一系列行動正將中美貿易引向近年來的“冰點”，導火索被一意孤行地點燃，中美貿易戰已經一觸即發。在中美經濟、全球經濟都已經如此緊密聯繫的今天，發起貿易戰，無疑會是兩敗俱傷的結果。從中美貿易現狀來看，對於美國而言，更可能是“傷敵八百，自損一千”。



文章認為，美國之所以再度搬出已經過時的“301”，將貿易保護的大棒拿出來揮向中國，不過是“項莊舞劍，意在沛公”。從表面看，算的是所謂的“知識產權賬”、“貿易逆差賬”，而實質上，還是基於冷戰思維下，對中國經濟崛起、科技進步和中國道路的忌憚。



先是放話對鋼鐵和鋁徵收關稅，再是談判之後依次簽署對多個國家的關稅豁免，增加對其真正目標——中國的談判籌碼，正是特朗普“商人”本性習慣下討價還價的做法。無論是從金額還是從影響面來看，鋼鐵和鋁的關稅都更像是“虛晃一槍”的“熱身”。



在特朗普的算盤中，“301”瞄准的知識產權，恰恰能夠擊中高科技行業這個能代表經濟未來競爭力的領域。貿易戰是特朗普選擇的“武器”，從另一個角度來說，也是企圖撈一根“救命稻草”。進出口說到底只是一國產業在全球市場中的外向環節和表現形式，其根源在於這個國家自身經濟尤其是製造業的全球競爭力。築起關稅壁壘，可能在一段時期內對出口國相關行業會造成打擊，然而長遠來看，內在的動力和創新才會貢獻真正的競爭力，這是經濟規律，是不能被任何保護主義打敗的。



文章指出，從中國當今的經濟實力、貿易水平和美國的貿易格局來看，對於特朗普挑起的貿易戰，我們有實力應對，既不怕也不躲。商務部此前已經作出“回擊”，發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅給中方利益造成的損失。該清單暫定包含7類、128個稅項產品，按2017年統計，涉及美對華約30億美元出口。這還僅僅是對美232措施的回應，對於美國此次簽署的備忘錄內容，相信中國相關部門早已做好了應對準備。正如業內人士所提出的，大豆、汽車、飛機、美債、旅遊業等都是根據情勢走向可供選擇的“反擊武器”。



特朗普在簽署備忘錄的時候，也一再提到“溝通”和“談判”。現在看來，以高稅額來增加談判籌碼才是其真實考量，導致兩敗俱傷的貿易戰很有可能會在談判過程中“偃旗息鼓”，其高高揮起的貿易大棒也有可能不會真正落下。當然，如果美國一意孤行發動貿易戰，那麼中國會奉陪到底，美國也必然會付出代價。不管怎麼樣，無視經濟規律和世貿規則，依靠發起貿易戰意圖打壓中國經濟競爭力的算盤，特朗普打得再精也無法成功。

