富權：劉朱會或將是國共兩黨重新盤整肇始

中評社香港3月27日電／在新北市長朱立倫六日五夜訪問大陸行程的最後一天，新任國台辦主任劉結一專程從北京到上海會見了他。這既是全國“兩會”以至中共“十九大”後，北京相關官員首次會見的台灣重要客人，而且也是劉結一出任國台辦主任後，首次會見的台灣客人。澳門新華澳報今天發表富權的文章說，這本身就含有豐富內涵，雖然在“級別”上有差異，但在某些意涵上，可能與台灣地區爆發“太陽花學運”後，習近平專門在北京會見親民黨主席宋楚瑜，而不是國民黨的領袖，有著某些相似之處。



文章說， 這次“劉朱會”的背景，除了是劉結一履行後，借助朱立倫訪問大陸的機會，進行“首次公開亮相”之外，可能也含有籍著會見曾經出任過國民黨主席，及代表國民黨投入“總統”大選，而且今後還將會有機會當選國民黨主席，以至是再次代表國民黨參加“總統”大選的朱立倫，表達某種“肢體語言”：



其一、對國共兩黨關係進行重新盤整。實際上，自“太陽花學運”中暴露了馬政府沒有用好用盡及善用大陸的各項“惠台”措施，相反還在客觀上將之糟蹋了，讓“天然獨”青年將之“污名化”為“毒藥”之後，國共關係似是開始轉淡。尤其是在國民黨失去政權，國民黨整體士氣不振，在可以預見的時間內再難以“東山再起”，即使是在目前也無法發揮對民進黨以至“獨派”的制衡能力，但卻本身又有走向“華獨”以至“獨台”的嫌疑之後，似乎是對國民黨頗為失望以至是反感，甚至還引發某些涉台人士滋生“國民黨只會騙吃騙喝”之感。正因為如此，大陸方面的許多對台作為，不但是繞過了拒絕承認“九二共識”的蔡政府，而且也有意無意地避開國民黨。如果說，在花蓮縣發生地震災害，國台辦的慰問電直接給予傅崐萁縣長，繞過蔡政府及其陸委會、海基會，是完全的政治作為及所需的話，本來按過去慣例應該是在“國共論壇”上發布的惠台措施，尤其是與可令國民黨“很有面子”的三十一項惠台措施，都是不等到“國共論壇”就單方面發布了。這其中固然有著必須趕在全國“兩會”開幕之前發布的原因，但其中的“不信任”國民黨的意涵，卻更清晰。這讓國民黨人尤其是過去長期積極參與推動兩岸關係和平發展的國民黨人頗為“吃味”。因此，今次的“劉朱會”，就帶有事後“呵護彌補”之意。何況，劉結一會見的並不是大陸方面仍有疑慮的吳敦義及其背後的馬英九，而是尚可接受的朱立倫。因而也能獲得大陸廣大“憤青”網民的理解。