中央網路報：從“卡管案”看台灣競爭力流失

中評社台北3月27日電／台大校長遴選委員會自今年1月5日選出新任校長管中閔迄今，已近三個月，“教育部”仍未依“大學法”核定管中閔就任台大校長。不僅如此，執政的民進黨在此段時間，動用行政、立法、司法及監察等四院的力量，去質疑台大校長遴選委員會遴選程序、擔任獨董的資訊揭露、涉及論文抄襲，以及違法前往大陸廈門大學兼職等等，理由不一而足，就是不讓管中閔儘早就職。



中央網路報今天社評說，姑且不論在處理陽明大學校長遴選與台大校長遴選案，“教育部”明顯採取兩套標準，使得遲遲不核定台大校長的理由顯得荒謬可笑，僅就在這段不核定台大校長期間所造成台灣競爭力流失而論，就不可等閒視之。畢竟台大是台灣各大學的龍頭，也是台灣在各種世界大學排名中排名最高的大學，更是高教深耕計劃獲得“教育部”補助最多的大學。如今卻因校長未就任，而呈現龍困淺灘的狀況。



一場原本就不具爭議的遴選程序，在執政民進黨刻意“卡管”下，已經無端延誤近三個月。若“教育部”在台大臨時校務會議作出管中閔擔任校長資格及遴選程序無疑義結論後，“依法行政”核定他就任台大校長，台大競爭力的發揮不過被延誤三個月而已，拖愈久將使台大的競爭力流失得更多，其他大學也會受到龍頭的波及而導致相對應的競爭力流失。



“教育部”若在窮盡一切手段後仍然決定“卡管”，欲藉此逼退管中閔，則台大必須重啟遴選程序。一旦重啟，預定要再花一年半的時間才能重新選出新校長，這就非同小可了。因為台大在選出管中閔擔任校長之前，已經有九個月的時間都是代理校長，若要再花一年半的時間選新校長，等於將近有兩年半的時間，台大沒有正式的校長，這對台大及其他大學競爭力的傷害不知有多大！