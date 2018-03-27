中央網路報：賴院長和陳主委的不一致

中評社台北3月27日電／中央網路報今天“點評”專欄說，近日，“行政院長”賴清德和新任的陸委會主委陳明通，分別發表了對兩岸關係的重要說法，方向卻完全不同，反映出民進黨內部在攸關台灣安全與繁榮的兩岸關係上，意見不一，而且可能隨著時序向2022年大選推移，增加變數，這對台灣民眾的福祉是反向而行。



賴清德表現的是明顯的“台獨”立場，他一面以中國稱呼大陸，一面強調台灣“主權獨立”。陳明通表達的是代表蔡英文維持兩岸現狀的立場，他說，處理兩岸事務應該回歸“中華民國憲法”和兩岸人民關係條例。若要論對錯，的確是賴錯陳對，也就是作為下屬的陳主委糾正了上司的賴院長。



按照“憲法”，“中華民國”是“主權國家”，也就不存在賴清德的所謂台灣“主權獨立”。客觀來說，台澎金馬是1949年兩岸分治後的“中華民國”之載體，而“中華民國”的主權依“憲法”及於海峽兩岸，所以兩岸同屬“憲法”里的一個中國，不應該有也根本沒有台灣獨立的問題和空間。



進一步說，這部“憲法”是一個中國的“憲法”，也是維護和追求國家統一的“憲法”，包括為適應台灣之需要而修訂的“憲法”條文之前言明確規定，“為國家統一前之需要”。因此，現階段的兩岸關係處於國家統一前，以及目標是國家統一，這是毫無疑義的。



兩岸條例第一章第一條第一句也明確指出，“為國家統一前...”，並在第一條就規定兩岸互為地區。可見兩岸是統一前的兩個地區，乃一國兩區，國家目標仍是統一。除非民進黨按其黨綱與各決議文進行“修憲”或制憲，以及修改兩岸條例，改變兩岸關係的政治定位。



但是如此勢必引爆兩岸攤牌和美國棄台，所以蔡英文才會在就職時提出，根據“憲法”和兩岸條例來處理兩岸事務，此即陳明通日前所重申的。接著的問題是，既然標舉“憲法”和兩岸條例，那麼為何不能遵憲依法而承認一中原則與國家統一呢？



而且所謂處理兩岸事務與定位兩岸關係之間，顯然有著關鍵性的距離，如果蔡英文講的是根據“憲法”和兩岸條例來定位兩岸關係，而不只是處理兩岸事務，意義是絕對不一樣的。因此，刻意只講處理兩岸事務，就隱含著民進黨在兩岸關係上令人疑慮與危險的動向。