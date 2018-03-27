華裔奪美國花滑男單9年來首冠

資料圖，美國加州聖荷西，18歲華裔選手陳巍（Nathan Chen）是2017-2018年度國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽總決賽金牌得主。 中評社香港3月27日電／剛剛落幕的世界花樣滑冰世錦賽，中國選手金博洋發揮欠佳，遺憾地以男單第19名結束了本次賽事。



中國僑網報道，然而就在同一片冰場上，另一個華人面孔卻閃耀全場。他就是年僅18歲的美國華裔小將陳巍。



突破總得分320分大關、刷新個人自由滑最高分紀錄……平昌冬奧會失意的他，在世錦賽賽場上證明了自己。



而在輝煌的背後，他也要感謝自己的中國父母。正是在家人的支持下，他走上了花滑道路並堅持至今。當年遠赴異國努力打拼的父母，也是他在冰場上奮鬥的最好榜樣。



華裔少年閃耀世錦賽



日前，2018花樣滑冰世錦賽結束了男單項目的爭奪，陳巍成為了冰場上最耀眼的明星。



面對宇野昌磨、科爾亞達等名將的挑戰，年僅18歲的他一騎絕塵，最終以超過第二名將近50分的完美發揮，摘得了男單項目的冠軍。



這是美國花滑9年來的第一位世錦賽男單冠軍，上一次美國選手獲得這枚金牌，還是2009年的薩切克。



陳巍賽後也表示，“對我來說這是夢想成真的時刻。我並不期待對手們失利，反而希望他們能以出色的表現推動我繼續進步，我很高興自己完成了自己該做的。”



在此前的平昌冬奧會上，陳巍在短節目中出現失誤，雖然後來的自由滑發揮出色，但還是未能站上領獎台。



此次世錦賽奪冠，他證明了自己的實力。同時他也創造了一個輝煌的戰績：最近7次參賽，這已是他拿下的第6座冠軍。



自由滑中，他的發揮堪稱完美，一共完成了6個四周跳，不僅自由滑得分刷新個人紀錄，也成為了歷史上繼羽生結玹後第二位打破總得分320分大關的選手。



對於自己的表現，他也非常滿意，“我有感覺到壓力，但我在奧運會上學到了經驗，用到了這次比賽當中。”



如今，可以毫無疑問地說，陳巍已經是美國花樣滑冰最耀眼的新星。



而還有一個多月，他才將要度過自己的19歲生日。他的未來還有無限可能。



17歲時，陳巍便奪得了全美錦標賽男單冠軍。



母親帶他走上花滑路



在花滑道路上一路走來，陳巍的家庭，也是他最堅實的後盾。



陳巍1999年出生於美國鹽湖城。他的父親來自廣西，於上世紀80年代來到美國，成為了一名醫學領域的科研人員。而他的母親則是北京人，來到美國後從事過中文翻譯的工作。



看過鹽湖城冬奧會之後，陳巍一度想和家裡的哥哥一樣學打冰球，但母親擔心他會受傷，因此他才走上了花樣滑冰之路。



3歲多時，陳巍就開始了花滑生涯，4歲時就第一次參加了比賽。



很快，他在冰場上就展現出了過人的天賦。



10歲那年，他拿下了花滑生涯中的第一個全國冠軍。而到了17歲時，他更是在全美錦標賽上一舉奪魁，成為了美國歷史上最年輕的男單冠軍。



從起步到如今的輝煌，陳巍也尤其感謝母親的支持。



“我媽媽一直陪伴著我的花滑生涯，第一次上冰時，她就在我身邊。”此前接受美國中文網採訪時，他曾如此回憶。



“我還記得在我很小的時候，家裡經濟條件只夠負擔我每周或每兩周一次的教練費用，所以每次我上課時，我的媽媽就在教練身邊認真做筆記，以確保我下次去上課時能表現得更好。是她讓我早早地就喜歡上了這項運動。”



“到後來當我需要去南加州訓練時，我的媽媽又會開車載著我頻繁往返鹽湖城和訓練地，每一次都是12到15個小時的車程。”



陳巍已是美國花滑的佼佼者。



家人是他最好榜樣



事實上，在如今的世界花滑圈，已有多名華裔選手嶄露頭角。例如加拿大的華裔選手陳偉群，平昌冬奧會上，他以男單以第一名的成績幫助加拿大隊獲得了團體賽冠軍。



而在陳巍身邊，也有周知方、陳楷雯兩名華裔隊友，前者曾獲世青賽冠軍，後者獲得過全美錦標賽女單冠軍，兩人也都是花滑的潛力之星。



作為如今美國花滑的佼佼者，陳巍的未來之路可以說是一片光明。在平昌冬奧會期間，央視解說嘉賓陳瀅就曾盛贊陳巍，“北京冬奧會周期，他將成為王者之一。”



而陳巍自己明白，想要真正在奧運會上成為王者，唯有不斷努力訓練一途。



“從我開始花滑以來，基本上每天都在冰場上。我的人生至今，最大的夢想就是奧運會，我不會輕易放棄。”此前他在接受美國《人物》雜誌採訪時表示。



2015-2016賽季，他也曾經歷過傷病，有長達半年時間都無法上冰。但在團隊和家人朋友的幫助下，他經過康復重回賽場。用他自己的話來說，經過傷病，自己反而“變得更強大了”。



陳巍說，自己正是從父母身上學習到了奮鬥的精神。



“我的父母在二十多歲時移民來到美國，他們剛來時什麼都沒有，經濟十分困難，所以一切都要從頭打拼。”



“他們一直想讓孩子們明白，成功的背後需要付出很多努力。所以不只是我，我的哥哥姐姐們也都在各自領域取得了一些成績。