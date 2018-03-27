中美貿戰現轉機　港股拗腰勁彈

港股昨一度跌穿3萬點關口，收市倒升，結束3日跌勢，成交1，414億元。 中評社香港3月27日電／美國財長釋出善意，為中美貿易戰降溫，道指期貨回升，區內主要股市也告回穩，令港股昨日先跌逾310點後，指數大幅反彈，全日倒升239點報30，548點，成交1，414億元。



港匯續走弱 拆息上升添憂



香港文匯報報道，市場人士指出，港股近期已兩次盤中跌穿3萬點，收市都可收復失地，相信3萬點暫具一定支持，港股亦結束過去3日跌勢，但由於港匯再轉弱，低見7.8478，港元拆息也全線上揚，這或是後市另一大隱憂。



港股能夠單日轉向，主要有賴騰訊（0700）、友邦（1299）兩大重磅股推動，大市也從低位抽升逾500點，技術上重上100天線，保歷加通道底部保不失。小牛金服行政總裁連敬涵昨表示，港股若可在現水平企穩，大市跌勢將可緩和，後市除了要看中美貿易戰會否開打外，也要視乎本周四大國有銀行的業績表現。



據《華爾街日報》報道，中美已秘密展開貿易談判，令中美貿易戰可能有轉機，美國財長姆努欽上周六致電中國副總理劉鶴，商談美國對華的貿易逆差，雙方同意對話，尋求方法減少逆差。據悉，美國向中國列出多項要求，包括下調美國進口汽車的關稅、中國需增加採購美國的半導體產品，並且要向美國公司進一步開放內地的金融領域，姆努欽正考慮赴北京與中方談判。



騰訊友邦領漲 三桶油炒上



騰訊上周連跌3日，累挫近一成後，昨日市傳騰訊分拆旗下的騰訊音樂估值大增，加上大股東配售減持的股份，獲得對沖基金及中資機構承接，令騰訊一度倒升過11元，全日倒升1.6%報426.6元，配合友邦及匯豐（0005）都以全日高位收，三大重磅股佔恒指近半升幅。



國指收報12，197點，反彈0.6%，建行（0939）及工行（1398）尾市倒升逾1%，內險股疲弱，但石油股向好，主要因中石化（0386）的派息升一倍兼破紀錄，瑞信料派息比率100%或成中石化新常態，中石油（0857）的股息也高於市場預期，令三大油股都炒上，中石化更是表現最好藍籌。



與貿易戰相關的股份個別走向，瑞聲（2018）再跌0.5%，但舜宇（2382）獲大和升目標價，全日大彈4.2%。內房股方面，碧桂園（2007）回購股份，股價升3.6%，恒大（3333）在業績前也升近4%，但中海外（0688）業績未如理想，股價要逆市跌2%。



萬洲急挫 瑞信籲趁低吸納



萬洲（0288）再挫4.2%，收報8.65元，是藍籌股中表現最差。瑞信就指，萬洲股價跌是市場憂慮中美的貿易戰，有指中國計劃向美國入口產品徵收關稅還擊，美國豬肉在名單內。但瑞信認為市場的看法錯誤，因為進口豬肉只相當於中國整體豬肉消耗量約3%，美國豬肉僅佔進口豬肉的10%，加上中國豬肉價格疲弱，因此加稅影響輕微。瑞信建議應趁市場恐慌，低吸萬洲國際，目標價10.9元，評級為“跑贏大市”。