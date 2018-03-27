馬德里動物園的“大熊貓情緣”

中評社香港3月27日電／蕾韋卡和埃斯特法尼婭是西班牙馬德里動物園的兩名年輕女飼養員，她們的主要工作是照顧“鎮園之寶”——3只大熊貓。因年齡相仿，樣貌相近，兩位姑娘被戲稱為“熊貓姐妹”。



新華網報道，“大熊貓食量很大，動物園每天要為它們準備大約150公斤鮮竹子。”蕾韋卡日前對探訪動物園的記者說。每天一大早，這對“熊貓姐妹”都會穿好工作服，稱量、搬運、清洗專程從葡萄牙運來的翠竹。對於這個體力活，她們做得一絲不苟。



“熊貓姐妹”還會特意把竹子擺在大熊貓館的不同位置，且靠近斜坡或者石頭，以便大熊貓舒服地倚靠著享受大餐。此外，她們還會專門準備一些切好的小塊蘋果，以豐富大熊貓的飲食。



“工作雖然辛苦，但看到大熊貓憨態可掬的樣子，看到遊客尤其是孩子們的歡樂笑容，就覺得非常值得。”蕾韋卡說。



埃斯特法尼婭最美好的回憶是一歲多的大熊貓幼崽“竹莉娜”的出生。“這個小生命的誕生，就是我們保護大熊貓的最好回報。”



“竹莉娜”是在馬德里動物園出生的第5只大熊貓。它的父母“冰星”和“花嘴巴”2007年從成都抵達馬德里，至今共產下4只幼崽，其中3只長大後被送回中國，2016年出生的“竹莉娜”目前仍跟爸爸媽媽在一起。



記者看到，動物園海報上印著巨大的標語：(全西班牙)只有這裡能看到大熊貓！談及馬德里動物園乃至全西班牙與中國大熊貓的淵源要追溯到40年前。



1978年，西班牙國王胡安·卡洛斯一世和王後索菲亞訪華時，中國政府贈送了一對大熊貓“強強”和“紹紹”。它們成為首批抵達西班牙的中國大熊貓。



1982年，“強強”和“紹紹”的孩子“竹琳”成為歐洲首只在圈養環境下通過人工授精方式出生的大熊貓，也成為全西班牙的明星。“竹琳”首次與公眾見面時，馬德里動物園的入園人數創下歷史紀錄。



“竹琳”在馬德里一直生活到1996年去世，當時在王後索菲亞的支持下，西班牙全國的小朋友紛紛捐出自己的零花錢，在馬德里動物園為這只陪伴了西班牙近14年的大熊貓竪立了一座銅像。它的遺體則被制成標本，陳列在西班牙國家自然科學博物館里。



40年來，中西雙方在大熊貓的保護研究上取得長足進展。很多西班牙科研人員曾到成都大熊貓繁育研究基地參加培訓，成都方面也多次派專家來馬德里。不久前，中西雙方續簽了大熊貓合作研究協議，“冰星”和“花嘴巴”將至少在馬德里動物園生活到2023年。



“最近幾年大熊貓的受威脅程度已經從瀕危變成易危，這是中國政府和全世界攜手保護的成果，”馬德里動物園新聞宣傳部主任何塞說，“我們願意繼續同中國在野生動物保護方面加強合作，為中西交流與友誼做出貢獻。”