鋼鋁豁免課稅開放美豬是條件？沈榮津否認

沈榮津。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥）美國與中國為避免貿易大戰影響全球經濟發展，有意展開貿易談判，台灣能否降低風險受關注，“經濟部長”沈榮津今天上午在“立法院”回應媒體時表示，不管如何，台灣必需採取措施分散風險。



另外，針對外界質疑美國無法讓台灣在出口鋼鋁材質到美國豁免課重稅原因，除了台灣的業者採用中國大陸的料源外，開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣是交換條件之一。



沈榮津說，這部分到目前來說，他還沒聽到這樣的訊息。



“立法院”上午召開院會對“行政院長”賴清德進行施政質詢，沈榮津至議場前回應媒體時事議題。



沈榮津對於美中有意展開貿易談判，對台灣而言能否降低風險一事表示，這部分會隨時從國發單位及行政部門加以注意，尤其賴清德也召集各部會隨時掌握，而且要與產業溝通，最重要要做好四件事，一是加大台灣的研發生產，二是加速內需的投資，三提升研發創新的能量，四是希望多元布局，透過這幾個措施分散風險。



沈榮津說明，多元布局就是要分散風險，例如新南向，這樣的話應該會有一點功能。



外界質疑美國無法讓台灣在出口鋼鋁材質到美國豁免課重稅原因，除了台灣的業者採用中國大陸的料源外，開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣是交換條件之一。



沈榮津說，這部分到目前來說，他還沒聽到這樣的訊息。