中國駐泰使館發布“宋幹節”赴泰旅遊提醒

中評社香港3月27日電／今年4月12日至16日是泰歷新年“宋幹節”(潑水節)假期，曼谷、芭堤雅等地將舉行潑水狂歡活動。為讓來泰中國遊客度過一個安全、愉快的假期，中國駐泰國大使館26日特就相關事項發出提醒。



中國僑網報道，這些提醒事項包括：一、攜帶足額現金，確保順利入境。泰國規定，持旅遊簽入境人員須攜帶2萬泰銖/人(約4000元人民幣)或4萬泰銖/家庭的現金或等值外幣。辦理落地簽，須攜帶1萬泰銖/人或2萬泰銖/家庭的現金或等值外幣。



二、申報貴重物品，注意煙酒管制。入境時，如個人物品自用合理數量以外的價值超過2萬泰銖，須走紅色申報通道。如違反相關規定，將被處以未申報物品加稅金額4倍的罰款或10年以下的監禁，或兩者並罰。此外，每名遊客僅允許攜帶1條煙(200支)和1瓶酒(不超過1公升)入境。



三、注意交通安全，謹慎租駕摩托。如確需租駕摩托車，應確認持有泰國駕照或國際駕照，否則發生事故時需負全責。



四、注意涉水安全，保護海洋生態。海灘竪起紅旗，即表示海況危險不宜下海。如遇風大浪急或身體狀況不適時，切勿下海。此外，泰國24處海灘禁止抽煙或丟棄煙頭、塑料等垃圾，違者將處以罰款或監禁。



五、參加當地潑水慶祝活動時，勿使用臟水、廢水或熱水參與潑水；勿使用高壓、強力水槍參與潑水；勿向執勤警察、攝影和攝像記者潑水；勿向老人、孕婦、嬰兒、患者等特殊人群潑水。此外，注意保管隨身證件、財物。