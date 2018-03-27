美盛：加息初期通常利好股市

Bill Hench（右）稱，近期美股調整屬正常市場波動。 中評社香港3月27日電／美盛環球資產管理昨舉行媒體會議。上周因美國加息及憂慮中美貿易戰升級，令美股出現調整，不過，美盛環球旗下銳思投資的投資組合經理Bill Hench昨大派“定心丸”，稱近期美股調整屬正常市場波動，無須過度憂慮。他續指，由於現時美國經濟基本面仍然良好，加上美國“稅改”對中小企實體經濟的正面影響將逐步顯現，因此他預期美國小型公司股票的價格，仍有上升空間。



香港文匯報報道，美聯儲擬加快明年與後年的加息步伐，不過維持於今年加息3次的預測。對於加息這因素，Bill Hench表示，加息初期通常利好股市，而於過往2次美國加息期間（1999至2000年，2004年至2006年），美國小型公司股票價格均有所上升。因此，他對美國小型公司股票的表現充滿信心。



美經濟基調良好 不用悲觀



“你要知道，聯儲局敢於持續加息，即表示美國經濟現時基調良好，內需強勁，企業盈利表現佳，因此沒有理由對股市過於悲觀。”他其後解釋。



對於美國小型公司股票中，哪些板塊值得投資時，他表示未來會逐步減持科技板塊，如半導體相關服份，因這些股票已上升不少，值博率較低。另一方面，他將增持原材料、工業、能源板塊，因這些股票估值較落後，存在不少潛在增值空間。