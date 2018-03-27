中央網路報：陳水扁的“專用貴人”

中評社台北3月27日電／中央網路報今天“透視集”專欄說，“監察委員”陳師孟已經快到可以出語錄的地步了。最近這幾天，他又新增了兩個語錄，一個是陳水扁跟他說“你是我的貴人”，一個是“既然扁是無罪之人，為何要接受中監等機關這麼多的限制？”在這兩個語錄都可以見證“監察委員”是如何踐踏法治與民主。



陳師孟對貴人之說，顯然感觸頗深。他強調扁是律師出身，又做過8年“總統”，但面對台灣司法迫害時，仍會覺得無法自救，需要一個貴人幫忙，那如果換做一般人，“司法要對付你的時候，你去哪裡找貴人？”這句話聽在一般人耳中，心中恐怕不是滋味。試想，一般的受刑人怎麼有機會像陳水扁這樣保外就醫，而且不把中監放在眼里，陳水扁利用的不就是他特殊的身分地位嗎？在一般人耳中，陳師孟不是“中華民國”的“監察委員”，而是陳水扁的禦用“監察委員”，或者說“專用貴人”，因為他只對扁案有興趣，只想為陳水扁翻案而已。



陳師孟日前認為應該以無罪推定陳水扁，既是無罪之人，為何要接受中監等機關這麼多的限制？顯然陳“監委”沒做功課，而且心有成見。只要隨便上網查證就可以發現，陳水扁共涉及十一案，其中四案判決有罪定讞，合併判最高上限的廿年徒刑。判決定讞之人豈是無罪之人，陳師孟對於判決定讞的案件，都還可以無罪推定，那可真是改寫法律教科書了。陳水扁目前是服刑之身，雖保外就醫，仍然應該接受中監的限制，陳師孟的發言已嚴重詆毀法治，也是最壞的司法教育。



專欄說，我們相信，台灣社會不可能像陳師孟一樣毫無民主與法治素養，他究竟會不會是陳水扁的貴人，台灣社會遲早會給一個答案。