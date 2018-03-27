李克強會見中國發展高層論壇年會外方代表

3月26日，國務院總理李克強在北京會見出席中國發展高層論壇2018年年會的外方代表並同他們座談。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／國務院總理李克強26日在北京會見出席中國發展高層論壇2018年年會的外方代表並同他們座談。來自世界五百強企業的負責人、國際知名學術研究機構的專家學者、主要國際組織代表等近百人參加。



蘋果公司首席執行官庫克、株式會社日立製作所取締役會長中西宏明、史帶投資集團董事長格林伯格、谷歌公司首席執行官皮猜、劍橋大學校長杜思齊和教授諾蘭、高通公司首席執行官莫倫科夫等發言，就他們關心的問題向李克強提問。李克強一一作答，並同他們深入交流。



李克強表示，對外開放是中國的基本國策。今年適逢中國改革開放40周年，在以習近平同志為核心的中共中央領導下，中國將進一步深化改革，擴大開放。這既符合中國自身發展利益，也有利於維護自由貿易，促進全球化健康發展。中國作為最大的發展中國家，實現現代化還有很長的路要走。中國對外開放的大門將越開越大，我們願意借鑒國外先進技術和管理經驗，擴大產品、知識、技術、服務等領域合作，不斷放寬外商投資市場准入，提供更加法治化、便利化的營商環境。



李克強指出，中美經貿規模發展到今天的體量，靠的是市場力量和商業規則，本質上是互利共贏的。打貿易戰沒有贏家。對別人關上門也擋住了自己的路。對於存在的貿易不平衡問題，中美雙方應本著務實、理性的態度，通過做大增量促進貿易平衡，堅持談判協商化解分歧摩擦，否則對兩國、對世界都不利。在當前世界經濟不確定因素較多的背景下，國際社會應共同維護以自由貿易為基石的多邊貿易體系，明確反對保護主義和單邊主義做法，共同努力促進世界經濟和國際貿易持續復甦。



李克強強調，“中國製造2025”是在開放的環境中推進的，對內外資企業一視同仁。我們不會強制要求外國企業轉讓技術，將進一步加大知識產權保護力度，嚴厲打擊侵權行為。歡迎更多有競爭力的國際優秀企業來華合作，同中方共創共享發展機遇。



李克強還回答了與會代表關於人工智能、創新、教育等方面的提問。



與會外方代表表示，中國政府進一步深化改革、擴大開放的舉措令人期待，相信中國的發展將為世界帶來更多機遇。跨國公司願積極參與中國改革開放進程，更好實現互利共贏。



何立峰等出席上述活動。



（來源：新華社）