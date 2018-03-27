法國小城設立一站華工紀念石碑

(資料圖：法國《僑報》微信公眾號) 中評社香港3月27日電／據法國《僑報》微信公眾號報道，當地時間3月25日上午10時30分，法國北部城市Erin舉行了紀念一戰華工100周年暨立紀念石碑儀式。當地協會GRHAT特別邀請了法國外籍兵團退伍華人協會參加了這次紀念活動。



活動現場，有一位100多歲的法國老人，他依稀記得華工的事情。他說，那時候他還小，但是通過家人了解了當時華工的情況。今天特意過來和參加紀念活動的旅法華僑華人一起見證歷史。



GRHAT協會會長 Antoine Berthe，Erin市市長、GRHAT協會名譽會長Cédric LECLERCA，Ternois協會會長Marc BRIDOUX以及當議員Claude BACHELET以及法國外籍兵團的退伍華人們出席了此次活動。



首先，Antoine Berthe先生、Cédric LECLERCA先生、法國外籍兵團退伍華人協會秘書長徐大玉等先後發表講話，表達了對於一戰華人勞工的懷念、對這4名在轟炸中不幸身亡的華人表達了深切的追思，對他們的貢獻進行了高度評價。



在當地樂團演奏了法國、英國、中國三國國歌後，大家進行了立碑儀式。這塊紀念碑在當地市中心英雄紀念碑旁。



儀式現場，Cédric LECLERCA先生等人分別用三種語言誦讀了這4名華工的經歷，並感謝到場的所有人以及所有為這次活動作出貢獻的人們。



隨後，當地協會邀請大家來到了為了此次活動臨時搭建的一戰華工紀念館。不大的紀念館中陳列著各式各樣的一戰時期物件，包括炮彈殼，坦克鏈條、坦克車門、鋼盔，甚至有許多是別的大型博物館中都看不到的，那些炮彈殼上精致的雕刻令人驚嘆。聽當地人說這些物件多數是活動發起人從他爺爺的農田中挖掘得到的。



100年前，1918年3月25日，四位華工連夜在法國ERIN市英國坦克工廠維修坦克時， 遭到德國空軍的轟炸襲擊身亡。他們分別是：尹常山(Yin Ch’ang Shan)，崔安倉(Ts’ui An T’sang)，楊世和(Yang Shih Ho)，劉萬海(Liu Wan Hai)。遇難後，他們被安葬在了Noyelles sur mer 的華人墓地。



據悉，一戰時期，Erin 市區有許多英軍的坦克軍工廠，很多華工被招募到這裡參與維修保養坦克的工作，他們的手工藝非常精湛。在博物館陳列的一個炮彈殼上，可以看到“天下太平”這四個字，以及各種中式雕刻。這些在一戰時期遠赴歐洲的華人應該得到更多的懷念與尊敬。