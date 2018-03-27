港首季IPO全球第四

據畢馬威最新報告顯示，今年首季本港IPO市場表現暢旺，62宗新上市項目合共籌244億元，同比增長82%，位居全球第四。資料圖片 中評社香港3月27日電／今年首季度本港IPO市場表現暢旺，62宗新上市項目合共集資244億元，同比增長82%，位居全球第四。畢馬威預計，今年第二季度推出本港新上市制度，生物科技公司和新興及創新產業公司，將成為IPO市場新的增長點，該行相應將今年全年集資額預測，由2000億元上調至2500億元。



香港商報報道，畢馬威昨發布最新報告，根據截至本月中的數據，港股主板錄得29宗IPO，同比增長45%，募資總額約221億元，較去年同期的121億元增加了83%。而GEM則於今年第一季度錄得33宗IPO，是成立以來單季度錄得最多宗IPO的一季，募資總額為23億元，較去年同期增加77%。而A股IPO在今年首季則略有放緩跡象，上海證券交易所和深圳證券交易所期內錄得38宗新上市項目，集資400億元人民幣，去年同期則為134宗IPO，合共集資696億元人民幣。



建築業IPO仍強勁



香港股市方面，若按IPO宗數計，基礎設施及房地產行業不僅保持著上市宗數最多的地位，而且在募資總額方面也位居前列。由於今年首季錄得兩宗大型的房地產IPO，兩者募資總額高達86億元，且平均交易規模為去年的3倍。



信息技術、媒體和電信業延續去年的強勁勢頭，本季度以IPO宗數計排名第二。該行預計本港今年或能錄得數宗大型的信息技術、媒體和電信業IPO，主要為科技和智能手機及電子產品領域的公司，該領域的IPO將加強港交所作為全球領先交易所的優勢。



若以募資金額計，由於甘肅銀行（2139）的上市為今年第一季度最大的IPO，並推動金融服務業在募資總額方面排名第二，該行預計未來或有更多金融科技公司上市。



此外，針對新興和創新行業公司的新上市制度將於第二季度推出，該行預計將吸引來自中國內地和全球“新經濟”公司的極大興趣，有助於推動本港成為“新經濟”公司的融資中心。



畢馬威中國資本市場發展組香港主管合夥人李令德表示，預計有關新興和創新行業公司的上市諮詢結果或於4月公布，相關公司有望最早在今年夏季實現上市。他續指，除了內地的科技和互聯網公司有意來港上市外，由於“主板規則”將新增針對生物科技公司上市的章節，這些公司亦對來港上市抱有極大興趣。



監管甚嚴A股IPO放緩



至於內地股市方面，若以IPO宗數計，工業市場、信息技術、媒體及電信業和消費品市場與往年一樣仍為A股前三大行業。另外，金融服務行業成為募資總額的一個重要來源，共錄得3宗大型IPO項目，這3個項目均位列A股本季度前5大IPO。



畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，鑑於政府積極推動科技和創新發展，新經濟行業公司的IPO勢必增加。與此同時，嚴控IPO的質量仍然是監管機構的首要任務，上市申請將繼續受到嚴格的審查。因此，該行指這亦導致IPO審批率由去年第四季度的56%進一步下降至44%，正在申請上市的企業數量也從去年底的511家下降至今月中旬的388家。