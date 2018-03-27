廣深港高鐵香港段今年三季度通車

廣深港高鐵香港段4月1日將進入試運行階段，爭取今年三季度通車載客。記者3月26日從深圳市軌道辦獲悉，深圳已經提前做好配套方案，將在深圳北和福田調整優化公交接駁服務等，方便深港兩地居民往來。



高鐵香港段主要工程已竣工



香港鐵路有限公司（港鐵）日前宣布，廣深港高鐵香港段項目主要工程竣工，全部工程已經完成99%，4月1日將進入試營運階段，香港九列高鐵被命名為“動感號”。記者從深圳市軌道辦證實了這一消息，該單位相關負責人表示：“試運行是高鐵正式開通前的測試階段，列車不載客運行，以檢測和調試相關係統。”



據了解，廣深港高鐵香港段全長26公里，由香港特區政府出資、委托港鐵公司規劃和建設。高鐵香港段始自西九龍站，經專用隧道向北延伸至落馬洲與深圳的邊界，與內地高鐵網絡相連接。高鐵香港段沿途不設站，列車最高運營時速為200公里。高鐵香港段西九龍站總建築面積約43萬平方米，根據香港特區政府的規劃以及全國人大常委會的相關決定，西九龍站將實行“一地兩檢”的通關程序。



香港特區政府此前表示，高鐵香港段將香港連接至長達2.5萬公里的國家高鐵網絡，高鐵香港段將鞏固香港作為區域海、陸、空交通樞紐的地位，也令香港充分受惠於粵港澳大灣區建設帶來的協同效應和機遇。此外，西九龍站有完善的交通配套連接現有的道路和鐵路網絡，加上西九文化區的落成，日後整個圍繞西九龍站的地區將成為香港的新地標。

