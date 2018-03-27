外交部：中國不想打貿易戰但也不怕打貿易戰

外交部副部長鄭澤光出席第19屆中國發展高層論壇並發表演講。（圖片來源：外交部網站） 中評社北京3月27日電／外交部副部長鄭澤光26日就美方近日宣布單方面發起對華301調查結果表示，此舉不符合世貿組織規則，也有違兩國工商界的合作意願，中方不想打貿易戰，但也不怕打貿易戰。



鄭澤光是在第19屆中國發展高層論壇上發表題為“新時代的中國特色大國外交”演講時作出上述表示的。他說，中美經貿關系本質上是互利共贏的，給兩國人民帶來了許多實實在在的利益。在兩國經貿合作快速發展過程中，出現貿易不平衡等問題本來不足為怪，應該通過磋商以雙方都能接受的方式加以解決。



他強調，中方有堅定的決心和充分的准備予以堅決應對，捍衛國家利益。希望美方冷靜下來，同中方在相互尊重、平等互利基礎上，尋找妥善解決問題的辦法。這樣，對兩國有好處，對世界有好處。



鄭澤光表示，中國和美國分別是世界上最大的發展中國家和最大的發達國家。保持中美關系長期健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。中美之間的共同利益遠遠大於分歧，兩國在諸多領域的合作也遠遠超過在個別領域的競爭。中美和則兩利，鬥則俱傷。



他說，中方歷來重視發展中美關系，願同美方相向而行、一道努力，實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。中美之間存在一些分歧很正常。對此，不能動輒把自身的問題歸咎於對方、在戰略判斷上犯下根本性錯誤，那樣只會損人害己、搞亂世界，應采取客觀、理性的態度，多做換位思考、相互適應。



鄭澤光表示，最重要的是，中美要始終遵守中美三個聯合公報規定，恪守一個中國原則，尊重彼此核心利益和重大關切，通過化解和管控分歧避免中美合作大局受到幹擾。



（來源：新華社）