歐洲理事會主席宣布歐盟14國驅逐俄外交官

歐洲理事會主席圖斯克。（圖片來源：網路） 中評社北京3月27日電／ 歐洲理事會主席圖斯克26日在保加利亞瓦爾納說，歐盟中已有14個成員國宣布驅逐俄羅斯外交官，以回應俄羅斯涉嫌在英國暗殺俄前特工。



圖斯克當天抵達瓦爾納出席歐盟－土耳其峰會。他在瓦爾納機場對媒體說，本月22日，歐洲理事會強烈譴責俄前特工中毒事件。為此，歐洲理事會決定對俄羅斯做出一致反應，已有14個歐盟成員國決定驅逐俄羅斯外交官。



據報道，法國、德國、意大利等14個歐盟成員國已宣布驅逐俄羅斯駐當地外交官。



美國26日宣布將驅逐數十名俄羅斯外交官，並關閉俄駐西雅圖領事館，以報復俄涉嫌在英國暗殺俄前特工。



據英國媒體報道，俄羅斯前情報人員斯克里帕爾及其女兒3月4日在英國威爾特郡索爾茲伯裡市街頭一張長椅上昏迷不醒。英國警方認定這對父女遭神經毒劑襲擊。英國政府稱，俄羅斯“極有可能”與此事有關。



英方隨後要求俄方給出解釋，美國、法國、德國等國也表示支持英國。俄方認為英國調查此案的言行不符合法律程序，希望英國公開此案所有資料。俄外長拉夫羅夫表示，如果英方能遵照國際法行事，俄願與英方合作調查此案。



英國首相特雷莎·梅14日宣布驅逐23名俄外交官。作為回應，俄外交部17日宣布驅逐23名英國駐俄外交人員。歐盟23日宣布召回歐盟駐俄羅斯大使。



（來源：新華社）