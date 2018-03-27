美國宣布將驅逐俄羅斯外交官

3月26日在美國首都華盛頓拍攝的俄羅斯駐美國大使館內的俄羅斯國旗。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月27日電／美國政府26日宣布，將驅逐數十名俄羅斯外交官，並關閉俄羅斯駐西雅圖領館，以報復俄涉嫌在英國殺害俄前特工。



美政府官員當天在媒體吹風會上說，被逐俄方人員約60人，包括多名俄駐西雅圖領館人員和12名俄駐紐約聯合國總部人員。美方指責他們在外交官身份掩護下從事情報收集工作。被逐人員需在7天內離境。



白宮當天發表聲明說，關閉俄駐西雅圖領館，原因是領館位置靠近美國一座潛水艇基地和波音公司。



美官員表示，美方此舉旨在應對俄羅斯在美境內日益“活躍”的情報收集行為，同時也是表示與北約盟友站在一起。



據美國媒體報道，俄羅斯駐美大使已就外交官被逐事件向美國國務院提出抗議。



據英國媒體報道，俄羅斯前情報人員斯克里帕爾及其女兒3月4日在英國威爾特郡索爾茲伯裡市街頭一張長椅上昏迷不醒。英國警方認定這對父女遭神經毒劑襲擊。英國政府稱，俄羅斯“極有可能”與此事有關。



英方隨後要求俄方給出解釋，美國等國也表示支持英國。俄方認為英國調查此案的言行不符合法律程序，希望英國公開此案所有資料。俄外長拉夫羅夫表示，如果英方能遵照國際法行事，俄願與英方合作調查此案。



英國首相特雷莎·梅14日宣布驅逐23名俄外交官。作為回應，俄外交部17日宣布驅逐23名英國駐俄外交人員。



（來源：新華社）