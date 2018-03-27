高志鵬續推台幣改版　新圖案都出來了

設計新台幣比賽專業組首獎。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”高志鵬上午在“立法院”舉辦設計新台幣圖案比賽頒獎典禮時表示，新台幣改版是火熱議題，民眾反應兩極，他下午會質詢“行政院長”賴清德及央行總裁楊金龍相關議題，希望讓“國幣”議題持續討論，直到新台幣真正改版的那一天。



“中央銀行”總裁楊金龍日前赴“立法院”業務報告，曾表示，如果促進轉型正義委員會（促轉會）認定新台幣的圖案是威權象徵，決定要改版，央行會依法辦理。但第二天又透過央行澄清，目前使用情形良好，偽鈔比率極低，加上考量新台幣改版的成本極高，實無改版的迫切性。



這次設計比賽，專業組首獎獎金為新台幣10萬元、第二名為8萬元、第三名為6萬元；創意組首獎為獎金5萬元、第二名為4萬元、第三名為3萬元，總共獎金花費36萬元。獲得首獎的設計圖案，包括台北101、台灣黑熊、台灣藍鵲等，未見人像。



高志鵬表示，他以個人名義舉辦新台幣設計比賽，是希望鼓勵更多的創意和設計，也帶起整個社會討論的風氣，希望這個過程能替台灣社會凝聚新的共識。



高志鵬說，國幣是展現台灣價值的重要體現之一，感謝參與促使全體台灣人民以及大眾媒體一起思辨這個議題。並相信新台幣改版不是浪費公帑，也不是在搞意識形態，而是從日常生活中培養美感和設計力，這是台灣產業轉型關鍵的一環。



評審、“國發會”諮詢委員戴季全表示，鈔票上乘載的符號會代表國家或台灣人的共識，大家都知道台灣是多元文化的地方。徵選過程中看到作品多元性，讓人印象深刻的是元素不同。而不管世代演變，鈔票還是維持國家決定的模式，很高興有“立委”提出設計新的新台幣想法讓民眾可參與，希望在過程中找出一起創造未來的方向。