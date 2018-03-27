俄羅斯抗議西方國家驅逐俄外交人員

中評社北京3月27日電／俄羅斯外交部26日發表聲明，強烈抗議西方國家驅逐俄外交人員，表示將採取回應措施。



俄外交部在其官網上發表聲明說，俄羅斯認為多個西方國家的驅逐舉動無助於調查俄前情報人員斯克里帕爾“中毒”案並確定作案嫌疑人，這些國家沒有調查“中毒”案便聽從英國政府對此案的意見，通過挑釁俄羅斯與英國政府保持一致，這正導致緊張事態加劇。



聲明說，英國政府對“中毒”案的緣由不加解釋，拒絕與俄協作查案，並且不分青紅皂白地指責俄方涉案，這些都是“抱有偏見、作秀及偽善”的做法。



聲明還說，俄方已多次就“中毒”案向英方表達溝通合作願望，但英方不予答覆。



聲明說：“英國的盟友們在缺乏客觀詳盡調查的情況下，盲目追求‘西方一致’而不惜損害其理智、國際對話規範和相關國際法準則，這些做法不會沒有後果，俄方將對此作出回應。”



歐洲理事會主席圖斯克26日說，歐盟中已有14個成員國宣布驅逐俄羅斯外交官，以回應俄羅斯涉嫌在英國暗殺俄前特工。同一天，美國宣布將驅逐數十名俄羅斯外交官，並關閉俄駐西雅圖領事館；加拿大宣布驅逐4名俄羅斯外交官。



據英國媒體報道，俄羅斯前情報人員斯克里帕爾及其女兒3月4日在英國威爾特郡索爾茲伯裡市街頭一張長椅上昏迷不醒。英國警方認定這對父女遭神經毒劑襲擊。英國政府稱，俄羅斯“極有可能”與此事有關。



英國首相特雷莎·梅14日宣布驅逐23名俄外交官。作為回應，俄外交部17日宣布驅逐23名英國駐俄外交人員。



（來源：新華社）