賴清德：九二共識不應當做兩岸交流唯一管道

賴清德。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥）“行政院長”賴清德今天上午在“立法院”院會質詢時表示，“九二共識”不應當做兩岸交流的唯一管道。幾十年來台灣投入的資金人才與專業技術，其實對中國是有功的，但中國對台灣卻是飛彈對著台灣，外交上在國際上封鎖台灣。



賴清德上午在“立法院”院會接受“立委”質詢時，就兩岸關係作出回應。



國民黨“立委”陳超明為台灣前途大卜卦，指“兩岸三地想要通，陸委找來陳明通，已讀不回路不通，九二共識不搞通，台灣轉眼變成空”；台灣對大陸、香港貿易順差比美國還多，蔡政府卻過度傾向美日；讓中國網民不滿說“我本將心向明月 奈何明月照沟渠”；陳超明還要蔡政府多學習北朝鮮與世界各國談判的策略。



賴清德表示，“九二共識”不應當做兩岸交流的唯一管道，今天媒體也有報道刊出來出，朱立倫在上海的時候也提到“九二共識”有不同的涵意，這表示雙方沒有共識。



他指出，中國並沒有要求“朝鮮”（北朝鮮）要接受“朝鮮”是屬中國的一部分才能談判，今天如果中國不設這個前提說台灣是中國的一部分，其實早在陳水扁時代，就已經交流。



賴清德說，中國經濟進步，其實是受惠最多於台灣，幾十年來我們投入的資金人才與專業技術，其實台灣對他們是有功的，可是中國對台灣卻是飛彈對著我們，外交上在國際上封鎖我們，中國網民提到的說法，正可以寫出台灣民眾心情的寫照。