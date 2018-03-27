洪耀福當面嗆朱立倫　盼新北再給綠執政機會

民進黨新北市議會黨團幹部交接典禮。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）民進黨新北市議會黨團今日上午於新北市議會大廳舉辦黨團總召集人暨幹部交接典禮，剛結束大陸訪問行程的國民黨新北市長朱立倫蒞臨祝賀，被拱出馬角逐新北市長的綠營大老蘇貞昌、游錫堃皆出席。由於民進黨與國民黨都尚未決定新北市長參選人，此一議題備受矚目。



民進黨秘書長洪耀福致詞時當朱立倫的面說，民進黨新北市長人選，會在國民黨人選出爐後推出，將會是最強的人選，上次游錫堃功敗垂成，希望這次再給民進黨一次在新北市執政的機會。



表態爭取代表民進黨參選的民進黨“立委”吳秉叡、羅致政也出席此一典禮，此外還有綠委吳琪銘、高志鵬。



民進黨新北市議會黨團新任總召集人李坤城、新任副總召集人為林銘仁、新任幹事長為周雅玲、新任書記長為許昭興。



新任總召集人李坤城從卸任總召集人林秀惠手中接下印信時表示，將一肩扛起帶領黨團成員一同監督市政及預算的職責。同時年底選舉，民進黨團亦將力拼議會過半，落實市府執政“領航新北，承擔負責”的理念。



李坤城表示，過去這幾年來民進黨團所做的監督、推動政策，諸如爭取兒童捷運票價4折及共融性特色公園等，成效皆獲得好評，本黨團秉持改革的決心，就是要讓新北市越來越好，而這一棒的交接，不僅是延續每位同仁的剛毅，未來更會加入新生代的創新及熱情，是本黨團以民為本的精神，而本黨團也在此呼籲朱市長，任期將盡之時應上緊螺絲釘，用心推動各項政策。



卸任總召集人林秀惠說，去年因為有黨團成員的努力，食品安全才能有效落實“源頭管理”及“自主管理”，同時，黨團也強力監督社福預算避免民眾權益被選舉綁架，但市政工作仍有許多問題需要解決，未來，不論是消防安全問題，或是捷運工程延宕及工安問題，皆希望市府能重視解決；期待在新任幹部的帶領下，共創更好的新北市，不負市民的託付。