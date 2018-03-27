荷蘭：竹青綉娘合璧演繹荷唐風韵

圖片取自中國駐荷蘭大使館網站 圖片取自中國駐荷蘭大使館網站 中評社香港3月27日電／據中國駐荷蘭大使館網站消息，3月24日，中荷合作現代舞劇《聊齋-竹青》和中國民族舞劇《綉娘》在荷蘭海牙南方海灘劇院成功上演，標誌著“2018荷蘭一日中國舞蹈節”的完美收官。駐荷蘭使館陳日彪公參應邀出席觀看。



《聊齋-竹青》由荷蘭Groundbreakers舞團、無錫市歌舞劇院和江蘇省舞蹈家協會聯合製作，取材自蒲鬆齡小說《聊齋志異》中的同名短篇，主要講述了烏鴉幻化的竹青女與書生魚客之間的愛情故事。該劇運用荷蘭觀眾熱衷的現代舞手法和思維講述中國古典愛情，讓荷蘭觀眾以前所未有的藝術視角走進《聊齋志異》的奇幻世界。



民族舞劇《綉娘》展現了一位江南綉女鐘情綉藝，與不幸命運抗爭的凄美故事，充分展現了江南刺綉和中華文化的魅力。兩種不同風格的舞蹈同台綻放，兩國優秀藝術家同場爭艶，視聽在中西方文化碰撞中完美結合，帶來藝術和情感上的雙重震撼，謝幕時觀眾掌聲久久不絕，多次謝幕仍不舍離去。



該演出此前已在蒂爾堡、埃因霍溫兩地舉辦，並在海牙中國文化中心以及荷蘭華人作家王露露家中舉辦了兩場中西舞蹈研討會。演出結束後，陳日彪公參前往後台看望了全體演職人員，轉達了吳懇大使的問候並祝賀演出成功，對他們為中荷文化交流互鑒所做的積極貢獻表示感謝。





