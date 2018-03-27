上海發布人才高峰工程行動方案

中評社香港3月27日電／在26日舉行的上海市人才工作大會上，上海正式對外公布人才高峰工程行動方案，提出要在“人才高地”基礎上築起“人才高峰”，聚天下英才而用之。



人民日報報道，依據《上海加快實施人才高峰工程行動方案》(以下簡稱《方案》)，上海將實施人才高峰工程，進行大刀闊斧的人才政策改革，並實施“量身定制，一人一策”“高峰人才全權負責制”等政策。



聚焦國家戰略需求和戰略目標，《方案》明確13個集聚造就高峰人才的重點領域：宇宙起源與天體觀測、光子科學與技術、生命科學與生物醫藥、集成電路與計算科學、腦科學與人工智能、航空航天、船舶與海洋工程、量子科學、高端裝備與智能製造、新能源、新材料、物聯網、大數據。



建立國際通行的遴選機制。《方案》指出支持對象應具備的核心條件是：取得國內外同行公認的突出成就、一般處於本領域全國前5名或國際前20名；或年富力強、活躍在創新創業一線，具有成長為世界級高峰人才的潛力。



打造具有國際競爭力的事業發展平台。重點是為高峰人才量身創設新型工作機構，不受行政級別、事業編制、崗位設置、工資總額限制；按需建設定制式實驗室；優先保障充足便捷的科研場地；優先使用張江科學城布局的大科學裝置。



實施國際通行的工作體制。包括實施高峰人才全權負責制，賦予高峰人才用人權、用財權、用物權和技術路線決定權、內部機構設置權；建立新型財務管理機制，對獲得支持的高峰人才及其團隊實行綜合預算管理，建立國際通行的財務管理機制等。



此前，上海市委、市政府已於2016年9月發布《關於進一步深化人才發展體制機制改革加快推進具有全球影響力的科技創新中心建設的實施意見》即人才“30條”，圍繞“聚天下英才而用之”和“放權鬆綁”，深入推進人才發展體制機制改革。人才“30條”發布以來，政策效應逐步顯現。



在海外人才集聚方面，近兩年，726名外籍高層次人才通過市場化認定申辦了永久居留。2017年，共辦理外籍人才工作證件8.1萬件，數量位居全國首位。目前，在滬工作外國人才達到21.5萬人，占全國的23.7%，位居全國首位。



在高層次人才集聚方面，緊緊依托張江綜合性國家科學中心布局的上海光源、蛋白質中心等重大科學設施和重點項目平台，以“不求所有、但求所用，不求所在、但求所為”的方式，面向全球集聚包括兩院院士、諾貝爾獎獲得者、美國科學院院士、英國皇家學會會員等在內的頂級科學家近500名。