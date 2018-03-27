朱立倫向陸委會喊話：別在枝微末節上限制

朱立倫上午出席民進黨新北市議會黨團幹部交接典禮。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電／昨天剛結束訪陸行程的國民黨新北市長朱立倫今天上午主持市政會議時表示，這次訪陸城市交流收獲很多，對大陸講了很多“要講的話”，呼籲陸委會應該用正面的態度看待兩岸合作交流，如果老是在枝微末節上批評或限制，對兩岸交流沒有正面幫助。



針對朱立倫昨天在上海“虹橋迎賓館”與新上任的大陸國台辦主任劉結一會面，陸委會發言人邱垂正昨天表示，新北市政府向有關部門遞交申請朱立倫前往中國大陸交流時，未曾提及他會與大陸國台辦主任劉結一會晤的行程。他說，陸委會理解在兩岸交流中可能出現“客隨主便”或意外見到哪位大陸官員的情況，不過，希望雙方在交流中能秉持對等尊嚴的原則，也提醒新北市府在兩岸城市交流過程，應遵守相關規範。



朱立倫回應，這次赴大陸的主題就是城市交流，沒有違反兩岸關係條例的規定，訪問的地點就是江蘇跟上海，也沒有規定說能不能見誰，完全符合規定。



朱立倫再次強調，他在上海提到所謂九二共識有“不同意涵”，是要把國民黨對不同的聲音表達出來。對於新華社所謂消音的部分，他強調，“我們重視的是我們要講的話及議題，台灣民眾希望是不管政治情況怎麼變，兩岸都能和平、交流”。



朱立倫表示，這次赴中跟國台辦提到所有在大陸工作、就學的台生、台胞及台商關心的議題，以學生為例，包括在大陸買高鐵票、宿舍、社團、課程安排，以及畢業後就業問題；台商部分，對於台灣有資深的會計師到大陸工作，還需要到基層的事務所實習，或者是台商融資的議等，這些不公平的狀況，我通通都有反應給國台辦，請各地方政府台辦協助，讓台生、台胞及台商能在大陸生活的更好。



朱立倫表示，這次見了非常多的台商、台胞跟台生，在那裡看到很多新北市的年輕人、鄉親在對岸打拼，他們需要更多的支持跟關心，“我們5天做了10場座談會交流，對他們是很大的鼓勵，其中很多年輕人希望他們在大陸做的文創及努力的成果，希望能回饋給家鄉，也有彼此交流的機會，未來希望能跟大陸多多交流”。



朱立倫強調，未來在兩岸應該要用正面的態度看待城市交流，以及關心台生、台胞跟台商在大陸的生活，不該設下太多的限制，也不該用負面的心態面對兩岸交流，對兩岸合作才是正面的。