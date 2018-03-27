中美貿易戰　賴清德：危機也是轉變

賴清德（左）、沈榮津今天出席院會接受詢答。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月27日電（記者 倪鴻祥）“行政院長”賴清德今天上午在“立法院”院會表示，美國與中國的貿易大戰一觸即發，台灣要沉著因應，面對危機時也是轉變的契機；將傷害影響降到最低，希望從中得到助益，他將再派員赴美溝通，說明台灣銷往美國的鋼鋁含多少中國原料。



賴清德上午出席“立法院”院會接受詢答，民進黨“立委”趙天麟、賴瑞隆都關切中美貿易大戰、台灣如何因應、台灣是否再派人赴美爭取鋼鋁材質進口美國豁免課重稅等議題，賴清德作出回應。



賴清德表示，美國與中國的貿易大戰一觸即發，台灣應抱持密切關注的態度，做好因應對策，第一時間蔡英文已召開相關會議並作出指示；“行政院”也召開相關跨部會會議，在蔡英文指示的方向上，如何落實重大政策，將美中貿易大戰對台灣的影響降到最低。



他指出，過去長久以來都希望不要把雞蛋放在同一個籃子裡，美中貿易大戰若是沒辦法解決，勢必會讓台商離開中國，可能到美國、東南亞、甚至回到台灣。台灣除了要做好準備迎接台商外，台商若是選擇了其他的國家，也能造成分散台灣投資風險的效果。



賴清德說，不管是美國對中國祭出301條款，或是對全世界鋼鋁要提高關稅，台灣都要沉著因應，做好每一項措施，面對危機時也是台灣轉變的契機；將傷害影響降到最低，也希望從中得到助益。



他強調，美國不是針對台灣以及其他國家，主要是針對中國生產過剩的鋼鋁，藉由銷往其他國家的方式，再銷往美國，對美國的經濟產生重大影響。



至於“行政院政務委員”鄧振中日前赴美爭取美國鋼鋁高關稅豁免權未能達標，是否再派團到美國溝通？



賴清德表示，還會再去，鄧振中從美國回來，會跟業界進一步溝通，因為美國傳達明確的訊息，就是想要了解，到底台灣銷往美國的鋼鋁含有多少中國的原料，因此台灣必須要有明確的數字給美國。