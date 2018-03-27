柯P向政治路霸宣戰　不論統獨集會都要申請

柯文哲召開行動市政會議。（中評社 梁雅雯攝） 中評社台北3月27日電（記者 梁雅雯）台北市政府23日拆除獨派團體“公投護台灣聯盟”長期設攤在“立法院”外的帳篷，台灣國27日上午前往台北市政府丟鞋抗議，並揚言未來對無黨籍台北市長柯文哲丟鞋如影隨形。柯文哲27日發表四點聲明，強調不論統獨立場，要集會遊行就去申請，從現在開始，路權結束後將進行強制拆除。



無黨籍台北市長柯文哲27日率市府團隊前往中山區公所禮堂，召開行動市政會議，會後接受媒體聯訪。



柯文哲表示，台灣是一個民主自由的“國家”，但自由以不侵犯他人自由為範圍，馬路、人行道是公共財，無論藍綠、統獨及各種社運團體，不可長期佔用而影響市民的生活。過去幾年，因相關法律的漏洞，加上北市府也行政怠惰，造成“政治路霸”長期占用馬路、人行道等公共空間，必須中止這些亂象。



柯文哲表示，台北市每年有上千場集會遊行，但過去長期缺乏有效管製作為，致使很多政治團體長期佔用道路，影響交通及干擾市民生活。從現在開始，台北市政府將秉持以下四個原則，處理集會遊行衍伸之問題。



第一、目前在道路上申請臨時棚架，常常在路權結束後，過去還給他3天時間拆除，這是規定不合理。應該申請路權要包括棚架搭設時間，所以如果路權結束後，將進行強制拆除，不論是公投盟外，或所有陳抗團體長期違法搭建之棚架皆將依法執行拆除，法律一體適用。



第二、“立法院”周邊陳抗頻繁，陳抗團體長期佔領的行為，造成周邊住戶與商家長期困擾，台北市政府會派副市長鄧家基拜訪“立法院”，討論於“立法院”周圍劃設陳情抗議專區，而非放任不管，到處流竄。人民有陳情抗議的權利，但周邊居民也有他的居住權益一樣要受到保護。



第三、陳抗團體如未依原先申請核准路線遊行，到處亂竄影響交通，以後依法告發。



第四、有關西門町因政治團體長期佔用馬路，他要求新工處與警察局重擬路權之審議原則，避免政治團體長期佔用，干擾商家、遊客、住戶。同時也要求所有政治團體須依法申請集會遊行，如未申請而佔用場地集會遊行，這不行，不可以沒有法制，不論統獨立場，均依法究辦，要遊行就要去申請。