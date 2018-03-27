陸客團遊覽車又起火　陸客驚呼：真的遇上

中評社台北3月27日電／一輛搭載20名上海陸客遊覽車，今天行經國道1號南下苗栗路段時，爆胎冒出火煙，駕駛機警開下交流道並自行滅火，陸客平安疏散。有陸客說台灣遊覽車常出事，沒想到真的遇上。



據中央社報道，苗栗縣消防局上午9時40分獲報趕往公館交流道旁，傳出火警的陸客團遊覽車上20名陸客及導遊均已疏散下車，車輛左後輪已沒有明火，但持續冒出白煙，消防人員立即拉水線灑水降溫。



54歲曾姓駕駛指出，今天行程原定從台北出發前往南投，行經國道1號苗栗路段時，後輪突然“砰”一聲爆胎，隨即冒出火煙，由於前方約200公尺就是交流道，他趕緊把車開下公館交流道，讓乘客下車，以滅火器自行滅火。



來自上海的陸客團成員歷經一場虛驚，其中一名男性陸客表示，來台8天行程，昨天才抵達台灣，今天出遊第一站原訂前往南投日月潭、清境農場，不料車子出狀況，有人感慨“聽說台灣遊覽車很容易出事，沒想到自己竟真的遇上”。



一名女性陸客說，“台灣這種事情太多了，一次又一次，上海報道很多次，原本一直不敢來，這次好不容易來了，卻又發生這種事”。



苗栗縣消防局指出，遊覽車爆胎、起火冒煙原因仍待進一步調查；旅行社也將另外安排遊覽車接駁繼續行程。